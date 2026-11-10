«Στο 50% των ελέγχων υπήρξαν παραβάσεις στο Αιγαίο» απάντησε η Susan Steele στον Σάκη Αρναούτογλου.

Αντιμέτωποι με τις τουρκικές προκλήσεις σε καθημερινή βάση έρχονται οι Έλληνες ψαράδες με την Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιβεβαιώνει την άθλια καθημερινότητα στο Αιγαίο.

Σε απάντησή της η Susan Steele στον Σάκη Αρναούτογλου σημειώνει: «Τον περασμένο Ιούνιο, Τούρκοι επιθεωρητές της ICCAT συμμετείχαν σε δεκαήμερη αποστολή με περιπολικό σκάφος της EFCA στη Μεσόγειο. Πραγματοποιήθηκαν 10 επιθεωρήσεις σε τουρκικά και ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη και στις 5 διαπιστώθηκαν παραβάσεις!

Δηλαδή, παραβάσεις στο 50% των συγκεκριμένων επιθεωρήσεων! Ένα ανησυχητικό εύρημα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο».

Αναλυτικά η ερώτηση του Σάκη Αρναούτογλου και η απάντηση της Susan Steele

«Οι Έλληνες ψαράδες δεν μπορεί να είναι όμηροι των τουρκικών προκλήσεων! Η Ευρώπη οφείλει να τους προστατεύσει!

Παραβάσεις στις 5 από τις 10 επιθεωρήσεις αλιευτικών σκαφών στη Μεσόγειο! Αυτό ήταν ένα από τα αποκαλυπτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση με την Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), Susan Steele.

Στην παρέμβασή μου έθεσα ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τους Έλληνες ψαράδες, ιδιαίτερα στο Αιγαίο: Πώς προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους αλιείς της από την παράνομη αλιεία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό σκαφών τρίτων χωρών, όταν οι διπλωματικές σχέσεις δεν επιτρέπουν εύκολες λύσεις;

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Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά αυτή την πραγματικότητα. Οι συνεχείς καταγγελίες για παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες και οι εντάσεις με την Τουρκία δημιουργούν ανασφάλεια στους επαγγελματίες της θάλασσας.

Οι ψαράδες μας δεν μπορεί να πληρώνουν το τίμημα των ελληνοτουρκικών διπλωματικών δυσκολιών!

Γι' αυτό ζήτησα συγκεκριμένες απαντήσεις από την EFCA:

Ποια πρόσθετα μέτρα σχεδιάζει για το 2027, όταν η συνεργασία με τρίτες χώρες δεν αποδίδει;

Διαθέτει η Ευρώπη επαρκή θεσμικά εργαλεία για να προστατεύσει τους αλιείς της ή χρειάζονται αλλαγές και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας;

Η απάντηση της Susan Steele ανέδειξε τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Τον περασμένο Ιούνιο, Τούρκοι επιθεωρητές της ICCAT συμμετείχαν σε δεκαήμερη αποστολή με περιπολικό σκάφος της EFCA στη Μεσόγειο. Πραγματοποιήθηκαν 10 επιθεωρήσεις σε τουρκικά και ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη και στις 5 διαπιστώθηκαν παραβάσεις!

Δηλαδή, παραβάσεις στο 50% των συγκεκριμένων επιθεωρήσεων! Ένα ανησυχητικό εύρημα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια επιβεβαίωσε ότι η EFCA συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές και το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα, ενώ οι παραβάσεις που διαπιστώνονται διαβιβάζονται στις αρμόδιες χώρες. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορούν να γίνουν, επισημαίνοντας πως όσο περισσότερα μέσα διαθέτει η Υπηρεσία, τόσο αποτελεσματικότερα μπορεί να επιτελέσει την αποστολή της.

Δεν αρκεί να καταγράφουμε τις παραβάσεις. Χρειάζονται ουσιαστικοί έλεγχοι, αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων και πραγματική προστασία στη θάλασσα!

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Η μικρή παράκτια αλιεία αποτελεί πηγή ζωής για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές μας. Στηρίζει οικογένειες, τοπικές οικονομίες και ολόκληρες κοινότητες που αγωνίζονται καθημερινά να επιβιώσουν.

Δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους Ευρωπαίους αλιείς να τηρούν αυστηρούς κανόνες και ταυτόχρονα να τους αφήνουμε εκτεθειμένους στον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η πραγματική αξία της ευρωπαϊκής πολιτικής αλιείας δεν μετριέται μόνο στον αριθμό των ελέγχων, αλλά στο κατά πόσο οι αλιείς μας αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι.

Θα συνεχίσω να διεκδικώ ισχυρότερους ευρωπαϊκούς ελέγχους, περισσότερα μέσα για την EFCA και αποτελεσματικότερη προστασία της νόμιμης αλιευτικής δραστηριότητας.

Η προστασία των Ελλήνων ψαράδων δεν μπορεί να εξαρτάται από τις διαθέσεις της Τουρκίας ή από την εξέλιξη των διπλωματικών σχέσεων.

Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα, με πράξεις και όχι μόνο με λόγια!».