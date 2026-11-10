Για όσους εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, η αύξηση του 2,8% θα αφορά αποκλειστικά το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης

Αυξήσεις 2,8% προβλέπονται για τις συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2027, ωστόσο, δεν θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι το ίδιο ποσό στην τσέπη τους.

Όσοι εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν μικρότερη αύξηση, καθώς το ποσοστό θα υπολογιστεί μόνο στο ποσό της σύνταξης, χωρίς να συνυπολογίζεται η προσωπική διαφορά. Παρά την κατάργηση του συμψηφισμού, η προσωπική διαφορά δεν διαγράφεται, αλλά παραμένει παγωμένη.

Η περιορισμένη αύξηση του 2,8% που προσφέρει σε έναν συνταξιούχο των 1.000 ευρώ από 15-20 ευρώ τον μήνα θα είναι ακόμη μικρότερη ηι αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και, ως εκ τούτου, η αύξηση του 2,8% θα υπολογιστεί μόνο στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξή τους, χωρίς να συνυπολογίζεται το ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν μηδενίσει την προσωπική τους διαφορά μέσω της αύξησης του 2026, θα λάβουν την αύξηση στο σύνολο της σύνταξής τους.

Πώς θα επηρεαστούν όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά

Για όσους εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, η αύξηση του 2,8% θα αφορά αποκλειστικά το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Η προσωπική διαφορά θα παραμείνει αμετάβλητη, χωρίς να αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό.

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Επομένως, η αύξηση θα είναι πραγματική, αλλά θα υπολογίζεται στη σύνταξη χωρίς την προσωπική διαφορά και όχι στο σύνολο του ποσού που καταβάλλεται σήμερα.

Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 800 ευρώ και προσωπική διαφορά 100 ευρώ

Ο συνταξιούχος λαμβάνει συνολικά 900 ευρώ τον μήνα. Με αύξηση 2,8% στην κύρια σύνταξη, θα κερδίσει 22,40 ευρώ τον μήνα και το συνολικό ποσό θα διαμορφωθεί στα 922,40 ευρώ. Αν η αύξηση υπολογιζόταν στο σύνολο των 900 ευρώ, θα έφτανε τα 25,20 ευρώ. Επομένως, η διαφορά ανέρχεται σε 2,80 ευρώ τον μήνα ή 33,60 ευρώ τον χρόνο.

Παράδειγμα 2: Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 150 ευρώ

Το συνολικό ποσό που εισπράττει σήμερα είναι 1.150 ευρώ. Με αύξηση 2,8% στην κύρια σύνταξη, θα λάβει επιπλέον 28 ευρώ και θα φτάσει στα 1.178 ευρώ τον μήνα. Εάν η αύξηση υπολογιζόταν στο σύνολο των 1.150 ευρώ, θα ήταν 32,20 ευρώ. Η διαφορά είναι 4,20 ευρώ τον μήνα ή 50,40 ευρώ τον χρόνο.

Παράδειγμα 3: Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά 200 ευρώ

Ο συνταξιούχος λαμβάνει συνολικά 1.400 ευρώ τον μήνα. Η αύξηση 2,8% στην κύρια σύνταξη αντιστοιχεί σε 33,60 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 1.433,60 ευρώ. Αν το ίδιο ποσοστό εφαρμοζόταν στα 1.400 ευρώ, η αύξηση θα ήταν 39,20 ευρώ. Η διαφορά φτάνει τα 5,60 ευρώ τον μήνα ή 67,20 ευρώ τον χρόνο.

Ποιοι 300.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση σε ολόκληρη τη σύνταξη

Διαφορετική θα είναι η αντιμετώπιση για τους συνταξιούχους που έχουν μηδενίσει την προσωπική τους διαφορά με την αύξηση του 2026. Για αυτή την κατηγορία, το ποσοστό αύξησης 2,8% θα υπολογιστεί στο σύνολο της σύνταξης, καθώς δεν θα υπάρχει πλέον υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς που να εξαιρείται από τον υπολογισμό.

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2027

Η σχετική ρύθμιση του άρθρου 265 του ν. 5259/2025 προβλέπει ότι οι αυξήσεις από το 2027 δεν θα συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα αρχίσουν να βλέπουν την αύξηση να αποτυπώνεται στο ποσό της κύριας σύνταξής τους, χωρίς να απαιτείται πρώτα ο μηδενισμός της διαφοράς.

Η προσωπική διαφορά, ωστόσο, δεν καταργείται αυτομάτως. Για όσους εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο, θα παραμείνει ως ξεχωριστό ποσό, ενώ για όσους την έχουν μηδενίσει, η αύξηση θα υπολογίζεται σε ολόκληρη τη σύνταξη.

Τι θα ισχύσει από 1.1.2028

Για τρίτη φορά μετατίθεται η εφαρμογή του νέου συστήματος αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών, των ασφαλιστέων αποδοχών και των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών, καθώς το υπουργείο Εργασίας προωθεί νέα παράταση του υφιστάμενου καθεστώτος, με βάση την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Ειδικότερα, διάταξη του σχεδίου νόμου προβλέπει τη μετάθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 των σχετικών προθεσμιών, ενώ η έναρξη εφαρμογής του νέου χρονικού διαστήματος αναφοράς μεταφέρεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 στην 1η Ιανουαρίου 2028.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αναβάλλεται η εφαρμογή του νέου συστήματος. Αρχικά, με τον ν. 5167/2024, η έναρξη του νέου τρόπου αναπροσαρμογής, ο οποίος συνδέεται με τον δείκτη μεταβολής μισθών, μετατέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2025 στην 1η Ιανουαρίου 2026. Στη συνέχεια, με το άρθρο 56 του ν. 5255/2025, δόθηκε νέα παράταση έως το τέλος του 2026, με την εφαρμογή του νέου συστήματος να μεταφέρεται για την 1η Ιανουαρίου 2027. Με τη νέα διάταξη προτείνεται πλέον η τρίτη χρονική μετάθεση, για την 1η Ιανουαρίου 2028.

Η διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος συνδέεται με την εκκρεμότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισης και ελέγχου του δείκτη μεταβολής μισθών από την ΕΛΣΤΑΤ. Στην αιτιολόγηση της προηγούμενης παράτασης είχε επισημανθεί ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων για τις αποδοχές των εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και συστηματικότερη καταγραφή και εναρμόνιση των σχετικών δεδομένων.