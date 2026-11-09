Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία έχει η βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

Η σύνδεση ενός ακινήτου με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης δεν αποτελεί απλή διαδικασία, καθώς απαιτεί σειρά δικαιολογητικών, τεχνικό έλεγχο και βεβαίωση από εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Μάλιστα, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, ενδέχεται να προκύψει διακοπή της παροχής εφόσον διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις που δεν αποκαθίστανται.

Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία έχει η βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες». Ο αρμόδιος μηχανικός καταχωρίζει τα στοιχεία του ακινήτου, ελέγχει τη νομιμότητά του και υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητά τους.

Παρότι η έκδοση της βεβαίωσης πραγματοποιείται αυτόματα, ο προηγούμενος έλεγχος δεν είναι αυτοματοποιημένος. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν πολεοδομικές εκκρεμότητες, αυθαίρετες κατασκευές ή αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα σχέδια μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Τι ισχύει για την προσωρινή και την οριστική σύνδεση

Η βεβαίωση απαιτείται τόσο για προσωρινή εργοταξιακή ηλεκτροδότηση όσο και για οριστική σύνδεση. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζονται κυρίως στοιχεία ιδιοκτησίας και νομιμότητας, ενώ στη δεύτερη πρέπει να αποδεικνύεται επιπλέον ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης του έργου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί αυτοτελές διαμέρισμα ή κατάστημα, ακόμη και εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ολόκληρη η οικοδομή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι νόμιμες απαιτήσεις.

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Ξεχωριστή βεβαίωση για κάθε παροχή

Ωστόσο, κάθε βεβαίωση αντιστοιχεί σε μία παροχή. Επομένως, σε πολυκατοικίες απαιτούνται ξεχωριστές βεβαιώσεις για τα διαμερίσματα και τους κοινόχρηστους χώρους.

Για τα αυθαίρετα ακίνητα είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση της νόμιμης τακτοποίησης ή εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση.

Η βεβαίωση έχει ισχύ έξι μηνών, ενώ εάν δεν χρησιμοποιηθεί εγκαίρως απαιτείται επανυποβολή της αίτησης.

Παράλληλα, προβλέπεται ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος τουλάχιστον στο 20% των βεβαιώσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης.

Πότε μπορεί να διακοπεί η ηλεκτροδότηση

Εφόσον εντοπιστούν ελλείψεις, δίνεται προθεσμία για διορθώσεις. Εάν αυτές δεν πραγματοποιηθούν, η βεβαίωση μπορεί να ανακληθεί, με πιθανή συνέπεια ακόμη και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Οι συνηθέστερες καθυστερήσεις οφείλονται σε παλαιές οικοδομικές άδειες, ελλιπείς φακέλους και εκκρεμείς τακτοποιήσεις. Για τον λόγο αυτό, ο έγκαιρος τεχνικός έλεγχος θεωρείται καθοριστικός για την αποφυγή πρόσθετης ταλαιπωρίας και δαπανών.