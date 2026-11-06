Σημαντική επιβάρυνση προκύπτει και από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Σε κλοιό ενεργειακής ακρίβειας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, καθώς οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφει έντονες διακυμάνσεις.

Η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης κινείται ακόμη υψηλότερα και η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται κοντά στα 283 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, δημιουργώντας νέες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ανέρχεται στα 2,111 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων φτάνει τα 2,391 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,135 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τις μεταφορικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες οδηγούς και τον αγροτικό τομέα.

Με αυτές τις τιμές, ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 100 λίτρα βενζίνης τον μήνα χρειάζεται 211,10 ευρώ μόνο για τις μετακινήσεις του, ενώ το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων κοστίζει 105,55 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη πίεση δημιουργεί η θέρμανση, καθώς η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,559 ευρώ το λίτρο. Η προμήθεια 1.000 λίτρων απαιτεί 1.559 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για οικογένειες με περιορισμένα εισοδήματα, ειδικά ενόψει της χειμερινής περιόδου.

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Σημαντική επιβάρυνση προκύπτει και από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η χονδρεμπορική τιμή για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου διαμορφώνεται στα 283,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 293,37 ευρώ την προηγούμενη ημέρα. Με βάση τα στοιχεία για το διάστημα 1 - 6 Νοεμβρίου, η μέση χονδρεμπορική τιμή διαμορφώνεται στα 283,04 ευρώ ανά μεγαβατώρα επίπεδο που αποτυπώνει τις ισχυρές πιέσεις στην αγορά ηλεκτρισμού. Πρόκειται για τον προσωρινό μέσο όρο των πρώτων έξι ημερών και όχι για την τελική μέση τιμή του μήνα. Οι διακυμάνσεις είναι ιδιαίτερα έντονες, καθώς στις 2 Νοεμβρίου η τιμή εκτινάχθηκε στα 312,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για να υποχωρήσει στα 267,32 ευρώ την επόμενη ημέρα.

Η διατήρηση της χονδρεμπορικής τιμής σε τόσο υψηλά επίπεδα αυξάνει το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φέρνει ανατιμήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στη βιομηχανία, στην εστίαση, στο εμπόριο και στις μεταφορές, το αυξημένο ενεργειακό κόστος συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, η μετακύλιση μέρους των επιβαρύνσεων στις τελικές τιμές ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα, προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο διεθνές περιβάλλον, μετά από μια ανάπαυλα 48 ωρών, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέα άνοδο, με το Μπρεντ να διαμορφώνεται στα 97,67 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 3,22%, και το αμερικανικό αργό στα 90,02 δολάρια, με αύξηση 2,16%.

Την αβεβαιότητα στις αγορές εντείνουν τα απόνερα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπου οι σημαντικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών του Ντόναλντ Τραμπ δημιουργούν ερωτήματα για την πορεία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι επενδυτές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς η αποδυνάμωση των Ρεπουμπλικανών ενδέχεται να περιορίσει τα πολιτικά περιθώρια ελιγμών του Αμερικανού προέδρου.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κατά πόσο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ουάσιγκτον θα επηρεάσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο στον ολλανδικό κόμβο TTF κινείται στα 89,795 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για το κόστος ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη.