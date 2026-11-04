Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κανονιστική παρέμβαση που είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2022, εξετάζοντας τις συνθήκες ανταγωνισμού στη διύλιση, την εμπορία και τη λιανική διάθεση βενζίνης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης.

Έλλειψη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών διαπιστώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προχωρώντας σε δεσμευτική παρέμβαση για τις συμβάσεις αποθήκευσης καυσίμων και προτείνοντας σειρά μέτρων για την ενίσχυση των εισαγωγών, την αλλαγή του τρόπου δημοσιοποίησης των τιμών των διυλιστηρίων και τη μεγαλύτερη διαφάνεια στη λιανική αγορά.

Με την ομόφωνη απόφαση 896/2025, που ελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κανονιστική παρέμβαση που είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2022, εξετάζοντας τις συνθήκες ανταγωνισμού στη διύλιση, την εμπορία και τη λιανική διάθεση βενζίνης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης.

Πού επικεντρώθηκε η έρευνα

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη δομή της αγοράς, στην εξέλιξη των τιμών, στις εμπορικές ροές, στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και στους μηχανισμούς τιμολόγησης. Εξετάστηκε επίσης το φαινόμενο «rockets and feathers», δηλαδή η ασύμμετρη μετακύλιση των αυξήσεων και των μειώσεων των τιμών στην αγορά.

Βασική διαπίστωση της Επιτροπής είναι ότι στον κλάδο δεν επικρατούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, γεγονός που καθιστά αναγκαίες διαρθρωτικές παρεμβάσεις.

Τι αποφασίστηκε

Η πρώτη και δεσμευτική απόφαση αφορά την κατάργηση των ρητρών αποκλειστικότητας στις συμβάσεις αποθήκευσης καυσίμων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τρίτων εταιρειών, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αποθηκευτικές υποδομές.

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Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία Ανεξάρτητου Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, υπό την εποπτεία της ΡΑΑΕΥ. Ο φορέας θα διατηρεί τα υποχρεωτικά αποθέματα για λογαριασμό των επιχειρήσεων, με το κόστος να κατανέμεται βάσει της συνολικής κατανάλωσης και όχι των εισαγωγών, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος εισαγόμενων καυσίμων στην αγορά.

Εισηγείται επίσης τη δημιουργία ενιαίου μητρώου αποθηκευτικών χώρων πετρελαιοειδών, για την καταγραφή διαθέσιμων εγκαταστάσεων, ελλείψεων και αναξιοποίητων υποδομών.

Σημαντική είναι και η πρόταση για αλλαγή στον τρόπο γνωστοποίησης των τιμών των διυλιστηρίων. Η Επιτροπή ζητεί να σταματήσει η καθημερινή δημόσια ανάρτησή τους και η ενημέρωση των εταιρειών εμπορίας να γίνεται εξατομικευμένα, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος σιωπηρής συμπαιγνίας.

Αντίθετα, στη λιανική προτείνει μεγαλύτερη διαφάνεια μέσω ψηφιακής εφαρμογής, η οποία θα ενημερώνει τους καταναλωτές σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές ανά καύσιμο, πρατήριο και περιοχή, εμφανίζοντας και τα κοντινότερα πρατήρια.