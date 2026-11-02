Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιος είχε υποσχεθεί το 2024 ότι θα ρίξει τις τιμές των καυσίμων στα 2 δολάρια το γαλόνι, ο πόλεμος που άρχισε στο Ιράν συνέβαλε στο ακριβώς αντίθετο.

Οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ανοίγουν επίσημα την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται πως χάνουν το Κογκρέσο και ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει αφερέγγυος στις προεκλογικές του δεσμεύσεις για μείωση στις τιμές των καυσίμων. Ανήμερα των ενδιάμεσων εκλογών, οι τιμές στη βενζίνη και το πετρέλαιο αναμένεται να καταγράψουν ρεκόρ, σύμφωνα με τους αναλυτές.

«Καθώς οι ψηφοφόροι θα κατευθύνονται στα εκλογικά κέντρα, οι ψηφοφόροι θα διασχίζουν δρόμους με τα βενζινάδικα να καταγράφουν μία διαρκή υπενθύμιση του πληθωρισμού και του πολέμου στο Ιράν: η ακριβότερη βενζίνη που έχει καταγραφεί ποτέ την ημέρα των εκλογών» σχολιάζει το CNN.

Η εθνική μέση τιμή για την κανονική βενζίνη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ήταν 4,17 δολάρια το γαλόνι. Οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο η κατάσταση την Τρίτη αναμένεται να είναι τέτοια, που ίσως να καταρριφθεί το ρεκόρ της εποχής Μπάιντεν.

Ανήμερα των εκλογών του 2022 είχε καταγραφεί ρεκόρ, με τον εθνικό μέσο όρο να διαμορφώνεται στα 3,80 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Οι τιμές των καυσίμων ωστόσο, είναι σημαντικά υψηλότερες από τις προεδρικές εκλογές του 2024, όταν ο εθνικός μέσος όρος ήταν στο 3,10 δολάρια το γαλόνι.

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Οι τιμές για το ντίζελ παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο εθνικός μέσος όρος τη Δευτέρα ήταν στα 6,29 δολάρια το γαλόνι, γεγονός που θέτει τις τιμές των καυσίμων σε σταθερή πορεία ώστε να ξεπεράσουν κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ της ημέρας των εκλογών, δηλαδή τα 5,35 δολάρια ανά γαλόνι το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινητιστών (AAA).

Στο Μίσιγκαν, πολιτεία - κλειδί για τις ενδιάμεσες εκλογές, συνεχίζει να είναι αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των καυσίμων τους τελευταίους 12 μήνες σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι δεσμεύσεις Τραμπ

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιος τότε, είχε υποσχεθεί το 2024 ότι θα ρίξει τις τιμές στα 2 δολάρια το γαλόνι, ο πόλεμος που άρχισε στο Ιράν συνέβαλε στο ακριβώς αντίθετο. Οι τιμές στα καύσιμα είναι οι υψηλότερες στην δεύτερη θητεία Τραμπ με 3,48 δολάρια το γαλόνι μέχρι στιγμής από ό,τι την εποχή Μπάιντεν, όπου ήταν στα 3,471 δολάρια το γαλόνι.

Αν λάβει υπόψιν κανείς τον πληθωρισμό, οι τιμές της βενζίνης την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, συγκριτικά ωστόσο, δεν φαίνονται τόσο υψηλές. Για παράδειγμα, σημειώνει το CNN, οι πραγματικές τιμές της βενζίνης (προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό) ήταν σημαντικά υψηλότερες, στα 5,07 δολάρια το γαλόνι, το 2012, επί διακυβέρνησης Ομπάμα.

Όμως, οι ψηφοφόροι δεν υπολογίζουν την αναλογία σε σύγκριση με τον πληθωρισμό όταν γεμίζουν τα ντεπόζιτά τους, σημειώνουν τα αμερικανικά Μέσα, και έτσι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο Τραμπ είναι σε πολύ δύσκολη θέση όσων αφορά τις τιμές των καυσίμων.

Το ντίζελ από την άλλη, αναμένεται ανήμερα των εκλογών να σημειώσει ιστορικό υψηλό ακόμα και σε σύγκριση με τον πληθωρισμό.

Τι έλεγε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί στους δυσαρεστημένους με τον πληθωρισμό ψηφοφόρους ότι θα μειώσει τις τιμές των καυσίμων στα 2 δολάρια το γαλόνι, μέσα στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησής του.

«Το σχέδιό μου θα μειώσει τις τιμές των καυσίμων στο μισό ή ακόμα περισσότερο μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την ανάληψη της εξουσίας» είχε πει σε ομιλία του στο Οικονομικό Κλαμπ της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια προεκλογικής του του εκστρατείας.

«Η ενέργεια ήταν αυτή που προκάλεσε εξ' αρχής το πρόβλημα. Η ενέργεια είναι αυτή που θα μας "φέρει πίσω". Αυτό σημαίνει πως θα ρίξουμε την τιμή της βενζίνης κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι» έλεγε τότε με στόμφο. Αλλά την Τρίτη 3 Νοεμβρίου οι τιμές των καυσίμων παραμένουν πονοκέφαλος. Οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ αναμένεται να βρεθούν την Τρίτη σε ιστορικό υψηλό σύμφωνα με τον Patrick De Haan, επικεφαλής ανάλυσης στο GasBuddy. «Οι τιμές ποτέ ξανά δεν υπήρξαν τόσο υψηλές αυτή την εποχή του χρόνου» σημείωσε.

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Οι τιμές της βενζίνης διαμορφώθηκαν σε εθνικό μέσο όρο 4,20 δολάρια το γαλόνι την Παρασκευή, σχεδόν 40% υψηλότερες από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η τιμή του ντίζελ, κρίσιμης σημασίας για τις μεταφορές και τη γεωργία, έχει αυξηθεί κατά περίπου 70% τον τελευταίο χρόνο, στα 6,32 δολάρια το γαλόνι.

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών του 2022, τη χρονιά που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και πυροδότησε την ενεργειακή κρίση, οι τιμές της βενζίνης στη λιανική αγορά ήταν στα 3,80 δολάρια το γαλόνι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Οι τιμές της βενζίνης τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

«Ο Τραμπ έβαλε εμπόδια στον εαυτό του», δήλωσε ο Patrick De Haan. «Ήδη από τον Δεκέμβριο, είχαμε προβλέψει ότι το 2026 θα ήταν η χρονιά με τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων από το 2020. Αυτό δεν απαιτούσε καμία προσπάθεια. Και, προφανώς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι».

Οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά από την στιγμή που ο Τραμπ αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν σε μία κοινή επίθεση με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη απάντησε με αντίποινα και το κλείσιμο στο Στενό του Ορμούζ που ακολούθησε, προκάλεσε σοβαρές αναταραχές στη διάθεση πετρελαίου σε όλον τον κόσμο, προκαλώντας έκρηξη των τιμών.

Οι αλλαγές στις τιμές από τις 28 Φεβρουαρίου ως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ο Τραμπ σε προεκλογική του ομιλία στο Μίσιγκαν, είπε την Κυριακή πως οι τιμές των καυσίμων είναι ένα »μικρό τίμημα» που χρειάζεται να πληρώσουν για να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά.

«Μόλις τελειώσει αυτή η σύγκρουση, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σημαντικά, και το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν θα έχει στην κατοχή του πυρηνικό όπλο» πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς σε δήλωσή της. Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε ότι οι τιμές των καυσίμων σε σύγκριση με τον πληθωρισμό ήταν σε υψηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια της ημέρας διεξαγωγής των εκλογών στο παρελθόν.

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Στο άλλο μέτωπo, ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να τελειώσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία, μόλις από την πρώτη εβδομάδα που θα αναλάμβανε τη δεύτερη θητεία του. Ούτε αυτό το έχει κάνει. «Ειλικρινά, η τιμή στο ντίζελ είναι το σημείο - κλειδί εδώ λόγω της κρισιμότητας του στην οικονομική ανάπτυξη» σημείωσε ο CEO της ExxonMobil, Darren Woods την Παρασκευή στο CNBC, αμέσως μετά την ανακοίνωση τεράστιων κερδών από τη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία πετρελαίου.

Την ίδια ώρα οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει τα ναύλα τους για να καλύψουν το υψηλό κόστος των καυσίμων αεροσκαφών, το μεγαλύτερο έξοδό τους μετά τη μισθοδοσία, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια περιορισμού του πληθωρισμού.

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Πολιτική πίεση

Ο Τραμπ δέχεται παράλληλα και ισχυρή πολιτική πίεση από τους Ρεπουμπλικάνους, προκειμένου να λάβει μέτρα σχετικά με τις τιμές των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης. Το κόστος του ντίζελ πλήττει μεγάλες αγροτικές πολιτείες, όπως η Αϊόβα, οι οποίες έχουν στηρίξει μαζικά τον Τραμπ στις προεδρικές του εκστρατείες. Η εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στη συγκεκριμένη πολιτεία έχει γίνει πλέον αμφίρροπη.

Ο Τραμπ εξέτασε το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ, αφού ο γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ (Ρεπουμπλικανός από την Αϊόβα) ασκούσε πιέσεις για να στηρίξει τους αγρότες της πολιτείας του. Τελικά αποφάσισε να μην προχωρήσει, καθώς μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της βενζίνης. Αντίθετα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστική εντολή που επιτρέπει στους οδηγούς φορτηγών να χρησιμοποιούν αφορολόγητο πετρέλαιο (που προορίζεται για εκτός δρόμου χρήση) στους αυτοκινητόδρομους των ΗΠΑ, ενώ ανακοινώθηκε πρόγραμμα στήριξης ύψους 8 δις. δολαρίων για αγρότες που έχουν πληγεί από τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

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Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος, ανακοίνωσε αμφισβητούμενη συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με την οποία η Μόσχα θα εξήγαγε σχεδόν 6 εκατ. βαρέλια ντίζελ στην παγκόσμια αγορά μέσα στον Νοέμβριο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές επέκριναν την συμφωνία χαρακτηρίζοντάς την ως επιβράβευση της ρωσικής επιθετικότητας. Ενεργειακοί αναλυτές δήλωσαν πως ο όγκος του ρωσικού πετρελαίου που ανέφερε η συμφωνία είναι μικρός συγκριτικά με τις παγκόσμιες απαιτήσεις και δεν θα έχει κανέναν σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων.

Παράλληλα, οι τιμές στο αργό πετρέλαιο σημείωσαν άνοδο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να επαναλάβει τα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ωστόσο, η αγορά συνυπολογίζει τον κίνδυνο ενός νέου γύρου συγκρούσεων μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας την Τρίτη.

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου τύπου Brent έχουν καταγράψει άνοδο άνω του 13% τον Οκτώβριο, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI) έχει ενισχυθεί κατά 15%.

«Αν υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα μπορούσε προφανώς να ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις τιμές ακριβώς πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών», δήλωσε ο De Haan, «μια περίοδο κατά την οποία οι Αμερικανοί τηρούν επίσης πολύ σταθερές παραδόσεις, όπως οι μετακινήσεις για επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς».

Με πληροφορίες του FT/CNN/CNBC