Η ανάρτηση του Μπρους Σπρίνγκστιν για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Τη δημόσια στήριξή του στον Δημοκρατικό δρ. Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, που εκπροσωπεί το κόμμα για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Μίσιγκαν εξέφρασε με ανάρτησή του στο Χ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

«Ο Δρ. Ελ-Σαγιέντ είναι μαχητής υπέρ του αμερικανικού μας Συντάγματος, μαχητής υπέρ της αμερικανικής μας Δημοκρατίας και μαχητής ενάντια στη διεφθαρμένη, παράνομη και αντιαμερικανική ηγεσία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Λευκό Οίκο. Γι’ αυτό και τον στηρίζω 100%» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο γιατρός Αμντούλ Ελ Σαγιέντ, είναι μουσουλμάνος αιγυπτιακής καταγωγής, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και είναι σφοδρός επικριτής του Ισραήλ. Κατάφερε να επικρατήσει της αντιπάλου του στις προκριματικές των Δημοκρατικών, Χέιλι Στίβενς, η οποία παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις μετά την ανακοίνωσή της ότι στηρίζει τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του Ελ Σαγιέντ.

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