Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, λόγω της κακοκαιρίας Agneta.

Το 112 «ήχησε» στη Θεσπρωτία αργά το βράδυ της Δευτέρας, λόγω των ισχυρών φαινομένων που θα πλήξουν την περιοχή, εξαιτίας της κακοκαιρίας Agneta.

Το μήνυμα που εστάλη στους πολίτες τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας των ισχυρών βροχών και των καταιγίδων που αναμένεται να εκδηλωθούν στη Θεσπρωτία από απόψε, έως το πρωί της Τρίτης.

«Στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα του 112.

{https://x.com/112Greece/status/2117354713142210945}