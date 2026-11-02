Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας της κακοκαιρίας Agneta.

Μπαράζ μηνυμάτων εστάλησαν μέσω του 112, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται τις επόμενες ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, εξαιτίας της κακοκαιρίας Agneta.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλησαν μηνύματα σε όσους βρίσκονται στη Θεσπρωτία, την Πρέβεζα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, τους Αντίπαξους και τα Διαπόντια Νησιά.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα μηνύματα του 112 προειδοποιούσαν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, έως το πρωί της Τρίτης και καλούσαν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», ανέφερε το μήνυμα του 112 που εστάλη σε αυτές τις περιοχές.

{https://x.com/112Greece/status/2117354713142210945}

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{https://x.com/112Greece/status/2117356229345284362}

{https://x.com/112Greece/status/2117356825561461167}

Κακοκαιρία Agneta: Οι περιοχές σε Red Code

Η κακοκαιρία Agneta ήδη έχει δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα στη Ρόδο, την οποία «σφυροκοπά». Αξίζει να σημειωθεί πως στο νησί έχει πέσει σε 20 ημέρες το νερό επταμήνου.

Σε αρκετές περιοχές θα μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο, Τρίτη, εξαιτίας της κακοκαιρίας, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο πλημμυρών. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω της κακοκαιρίας Agneta έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code οι εξής περιοχές: