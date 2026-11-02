Για τέταρτη σεζόν ανάμεσα στους βραβευθέντες από τον ΠΣΑΠΠ ο Κωνσταντέλιας.

Στην 45 γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια ακούστηκε ξανά. Αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για δεύτερη διαδοχική σεζόν, ενώ είναι η τέταρτη χρονιά που είναι ανάμεσα στους βραβευθέντες από τον ΠΣΑΠΠ.

Ο παίκτης της Ντόρτμουντ, που αναρρώνει μετά την επέμβαση που έκανε στον χιαστό, έχει αναδειχθεί δύο φορές ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής και ακολούθησαν τα δύο βραβεία του κορυφαίου παίκτη της σεζόν.

«Σας ευχαριστώ όλους για αυτό το βραβείο. Θέλω να ευχηθώ μια χρονιά γεμάτη ευτυχία σε όλους σας», ανέφερε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, για το βραβείο που κέρδισε έπειτα από την ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των μελών του ΠΣΑΠΠ.

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Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Τα δάκρυα της Πούλιου και η αφιέρωση στον αδελφό της

Κορυφαία ποδοσφαιρίστρια της Α΄κατηγορίας αναδείχθηκε η Γρηγορία Πούλιου του Παναθηναϊκού, η οποία όταν ανέβηκε στη σκηνή δάκρυσε μιλώντας για τον αδελφό της, στον οποίο αφιέρωσε το βραβείο.

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«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες που έχω περάσει μέχρι τώρα, τους προπονητές, τις συμπαίκτριες, το staff, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Το μεγαλύτερο “ευχαριστώ” είναι στην οικογένειά μου, που από την πρώτη στιγμή που κλώτσησα αυτή την μπάλα ήταν δίπλα μου σε όλα τα βήματα της καριέρας μου και τους είμαι πολύ ευγνώμων», είπε αρχικά η ποδοσφαιρίστρια του Παναθηναϊκού.

Στη συνέχεια, αφιέρωσε το βραβείο στον αδελφό της, Φώτη, «που δίνει μια μάχη για τη ζωή και να του ζητήσω συγγνώμη που δεν είμαι δίπλα του. Του το αφιερώνω γιατί μαζί του έμαθα να αγαπώ το ποδόσφαιρο, να είμαι ανταγωνιστική και να πιστεύω στα όνειρά μου», συμπλήρωσε δακρυσμένη.

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Κορυφαίος ξένος παίκτης ο Πινέδα, καλύτερος προπονητής ο Νίκολιτς

Ο Ορμπελίν Πινέδα βραβεύθηκε για δεύτερη φορά ως ο καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής της Super League. Μετά το βραβείο για την παρθενική του σεζόν στην Ελλάδα (2022-2023), το κέρδισε και για την τελευταία (2025-2026). Στο μήνυμά του, ο Μεξικανός που συνεχίζει με την Τσίβας, κατέληξε λέγοντας «μόνο ΑΕΚ».

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«Κιτρινόμαυρο» ήταν το βραβείο και του καλύτερου προπονητή, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς ψηφίστηκε κορυφαίος τεχνικός για τη σεζόν που οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στα προημιτελικά του Conference League.

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Καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής του εξωτερικού αναδείχθηκε ο Χρήστος Τζόλης για τη σεζόν με την Μπριζ, πριν πάρει τη μεγάλη μεταγραφή στην Άρσεναλ.

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Επίσης βραβεύτηκαν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού ως πρώτος σκόρερ της περσινής Super League, ο Θωμάς Στρακόσια της ΑΕΚ ως καλύτερος τερματοφύλακας και ο Σωτήρης Κοντούρης (Παναιτωλικός/Παναθηναϊκός) πήρε το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη.

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Συγκίνηση με Τεττέη και Χατζηγιοβάνη

Από τις ιδιαίτερες στιγμές της τελετής απονομής των βραβείων ΠΣΑΠΠ ήταν όταν ανέβηκαν στη σκηνή ο Τάσος Χατζηγιοαβάνης και ο Ανδρέας Τεττέη. Ο Χατζηγιοβάνης «λύγισε» μιλώντας για τον μικρό Όθωνα- Δημήτρη, το παιδί που είχε στηρίξει με δωρεά, αλλά δυστυχώς «έφυγε» από τη ζωή.

«Δεν έκανα αυτή τη δωρεά για να προβληθώ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα βρισκόμουν σήμερα εδώ. Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει», είπε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο σκάνδαλο με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», λέγοντας: «Αν κάτι κρατάω από όσα συμβαίνουν είναι ότι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθειά μας φτάνει εκεί που πρέπει. Αλλά να μην κλείσουμε την καρδιά μας. Γιατί και αύριο θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα χρειάζεται τη βοήθειά μας, μια οικογένεια που θα περνά δύσκολα, κάποιος που θα έχει ανάγκη να νιώσει πως δεν είναι μόνος».

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Ο Ανδρέας Τεττέη βραβεύθηκε για τον πανηγυρισμό του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν, όταν αφιέρωσε το γκολ του στον Μάριο, που είναι αντιμέτωπος με σοβαρή περιπέτεια υγείας. Ο Μάριος ήταν εκείνος που απένειμε το βραβείο στον Τεττέη και τον ευχαρίστησε για τη στήριξή του. Από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής είπε πως ο Μάριος αξίζει περισσότερο από τον ίδιο το βραβείο.

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Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Όλοι οι νικητές

Καλύτερος νέος και καλύτερη νέα

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Χρήστος Αλμύρας (Asteras AKTOR Β’)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Χρύσανθος Γκέζος (Ελλάς Σύρου)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Παναγιώτα Αργυρίου (ΠΑΟΚ)

-Super League: Σωτήρης Κοντούρης (Παναιτωλικός/Παναθηναϊκός)

Καλύτερος και καλύτερη τερματοφύλακας

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Θανάσης Γκαραβέλης (Νίκη Βόλου)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Γιάννης Γκέλιος (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Ντάνι Νόιχαους (ΠΑΟΚ)

-Super League: Θωμάς Στρακόσα (ΑΕΚ)

Καλύτερος διαιτητής

Άγγελος Ευαγγέλου

Καλύτερος Έλληνας και καλύτερη Ελληνίδα του εξωτερικού

-Καλύτερος Έλληνας: Χρήστος Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ)

-Καλύτερη Ελληνίδα: Βεατρίκη Σαρρή (Μπέρμιγχαμ Σίτι)

Καλύτερος προπονητής ανά κατηγορία

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Γιώργος Αντωνόπουλος (Asteras AKTOR Β’)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Αλέκος Βοσνιάδης (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Θανάσης Πατρικίδης (ΠΑΟΚ)

-Super League: Μάρκο Νίκολιτς (ΑΕΚ)

Καλύτερος ξένος και καλύτερη ξένη

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Ροντρίγκο Εραμούσπε (Ηρακλής)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Αχμάντ Μορέιρα (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Μινέλα Γκατσανίτσα (ΠΑΟΚ)

-Super League: Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ)

Καλύτερος Έλληνας και καλύτερη Ελληνίδα

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Ραφαήλ Πέττας (Νίκη Βόλου)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Ηλίας Τσέλιος (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Γρηγορία Πούλιου (Παναθηναϊκός)

-Super League: Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Η κορυφαία ενδεκάδα ανά θέση

Τερματοφύλακας

Θωμάς Στρακόσια (ΑΕΚ)

Κεντρικοί αμυντικοί

Φιλίπε Ρέλβας (ΑΕΚ)

Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)

Αριστερός μπακ

Μάριος Βήχος (Λεβαδειακός)

Δεξιοί μπακ (ισοψηφία)

Λάζαρος Ρότα (ΑΕΚ)

Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός)

Κεντρικοί χαφ

Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ)

Ραζβάν Μάριν (ΑΕΚ)

Εξτρέμ (ισοψηφία)

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)

Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ)

Επιθετικοί (ισοψηφία)

Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ)

Ανδρέας Τεττέη (Παναθηναϊκός)

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

Η καλύτερη 11άδα γυναικών