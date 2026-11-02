Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής «υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή», σύμφωνα με τη Marca.

Όλοι «πάγωσαν» στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης της Τενερίφης με την Ανδόρα, για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος, όταν ο Χεσούς ντε Μιγκέλ έμεινε ακίνητος στον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Ογόνο.

Σύμφωνα με τη Marca, ο 30χρονος Ισπανός ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και τον επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, ανακοίνωσε η Τενερίφη.

Ισπανία: Πώς έγινε η σύγκρουση

Στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ το σκορ ήταν 2-2, η Τενερίφη βγήκε στην αντεπίθεση. Η μπάλα έφτασε στον ντε Μιγκέλ, που προσπάθησε να κάνει κοντρόλ, αλλά συγκρούστηκε με τον Ογόνο, ο οποίος είχε βγει από τη μικρή περιοχή. Ο τερματοφύλακας έπεσε με δύναμη πάνω στον επιθετικό της Τενερίφης, χτυπώντας τον με το γόνατο.

Αμέσως μετά, ο ντε Μιγκέλ φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του και να μένει ακίνητος στον αγωνιστικό χώρο. Έντρομοι οι παίκτες των δύο ομάδων φώναζαν να μπει γιατρός στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Ογόνο, μόλις κατάλαβε τι συνέβαινε, έτρεξε και εκείνος προς τα εκεί.

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Το ματς διακόπηκε και ο 30χρονος μεταφέρθηκε με φορείο στο ασθενοφόρο που βρισκόταν στο γήπεδο για την αναμέτρηση, ενώ όλοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι. Σύμφωνα με τη Marca, ο ντε Μιγκέλ υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και τον επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ στο ασθενοφόρο. Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, άρχισε να αναπνέει χωρίς υποστήριξη.

Ο ντε Μιγκέλ «εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας» και η κατάστασή του «είναι σταθερή, αλλά παραμένει σοβαρή», ανακοίνωσε η Τενερίφη.

{https://x.com/CDTOfficialEN/status/2117308247741026815}