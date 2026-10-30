Αν δεν παραιτηθούν, θα τους αναγκάσουμε εμείς στην κάλπη, επιμένει μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, η αντιπολίτευση.

Πληθαίνουν οι φωνές στην Ισπανία που ζητούν την παραίτηση υπουργού μεταφορών Όσκαρ Πουέντε αλλά και όλης της κυβέρνησης Σάντσεθ μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 69 νεκρούς.

Ο Όσκαρ Πουέντε, σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη επέμεινε ότι δεν παραιτείται και δήλωσε πως «δεν έχω να κρύψω κάτι». Επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να διαλευκάνει την υπόθεση, λέγοντας πως πρέπει να απαντηθούν πολλά ερωτήματα. «Καθήκον μου είναι όχι να μιλάω για το αν ή όχι παραμείνω στη θέση του αλλά να επιλύσω το πρόβλημα» τόνισε ο Πουέντε.

Την ίδια ώρα οι πολιτικοί του αντίπαλοι, σωματεία και διαδηλωτές, που συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο το βράδυ της Τετάρτης τον καλούν να παραιτηθεί.

Στην προκαταρκτική έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Πέμπτης, αναφέρεται πως το τρένο της εταιρείας Renfe ταξίδευε με ταχύτητα ανάμεσα στα 160 και 200 χλμ/ώρα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση με το ακινητοποιημένο τρένο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε την Παρασκευή πως έχει διαρρηχθεί η εμπιστοσύνη στο σιδηροδρομικό δίκτυο τρένων ταχείας κυκλοφορίας και επανέλαβε πως «είναι απαράδεκτο» να ε΄χουν γίνει δύο τέτοια δυστυχήματα μέσα σε λίγους μήνες.

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{https://x.com/Reuters/status/2116066888325402897}

Στην προηγούμενη σύγκρουση, που έγινε στο Adamuz, μεταξύ τρένων που πραγματοποιούσαν το ίδιο δρομολόγιο από τη Μαδρίτη στη Σεβίλη σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι ενώ στη σύγκρουση της Τετάρτης οι νεκροί ήταν τουλάχιστον 69. Η τραγωδία της Τετάρτης ήταν μία από τις χειρότερες και φονικότερες στην σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, και η χειρότερη σύγκρουση στην Ισπανία από το 2013.

Ο υπουργός Μεταφορών, όσκαρ Πουέντε δήλωσε την Τετάρτη πως ένα πρόβλημα στους υπολογιστές το πρωί είχε προκαλέσει την ακινητοποίηση έξι τρένων ανάμεσά τους και εκείνα που συγκρούστηκαν.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα

Ωστόσο, ηχητικά ντοκουμέντα που διέρρευσαν στα ισπανικά Μέσα αποκαλύπτουν συνομιλίες μεταξύ των οδηγών και του κέντρου ελέγχου μόλις λίγα λεπτά πριν το δυστύχημα. Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα, είχε δοθεί άδεια σε ένα από τα τρένα να ξεκινήσει την πορεία του παρά το γεγονός ότι στην ίδια γραμμή παρέμενε ακινητοποιημένο το άλλο τρένο, σε απόσταση σχεδόν 25 χλμ μπροστά του.

{https://x.com/MyLordBebo/status/2116152609002184806}

Ο Πουέντε δήλωσε πως η απόφαση που δόθηκε στα τρένα να κινηθούν ξανά, χωρίς κανέναν περιορισμό στην ταχύτητα, ήταν «ανεκδιήγητη».

Ο Πουέντε παρά τις επικρίσεις από την αντιπολίτευση, επιμένει ότι δεν έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει κανέναν εργαζόμενο για ασπίδα.

Ωστόσο, δήλωσε πως πολλά ερωτήματα έχουν προκληθεί από την τραγωδία και θέλει να τα δει ένα ένα.

{https://x.com/LeevitArt/status/2116071290125664295}

«Αν η έρευνα δείξει ότι υπάρχει ανθρώπινο λάθος, θα ενεργήσουμε ανάλογα» τόνισε. «Το εύκολο για μένα θα ήταν να παραιτηθώ, αλλά μια τέτοια κίνηση ούτε αρμόζει στον χαρακτήρα μου ούτε είναι αυτό που μου ζήτησε ο πρωθυπουργός. Αισθάνομαι βαθύ πόνο και βαθιά θλίψη για τα θύματα και τους συγγενείς Δεν μπορώ να αφήσω αυτόν τον πόνο να με παραλύσει όμως. Πρέπει να βρούμε λύσεις για αυτό το πρόβλημα». Ωστόσο, παρά τα όσα είπε ο υπουργός Μεταφορών, η αντιπολίτευση δεν πείστηκε.

{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2115431587747918129}

Η El Mundo ανέφερε πως ο ηγέτης του People’s Party, Alberto Núñez Feijóo, απαίτησε από τον Πουέντε να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για το δυστύχημα και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εγκαταλείπει την εστίαση στην ασφάλεια για προσωπικούς σκοπούς.

«Όποιος δεν εκπλήρωσε το καθήκον του να διευθύνει σωστά το υπουργείο Μεταφορών πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, είπε.

«Και το άτομο που τους διόρισε, και τους διατήρησε στη θέση τους, ακόμη περισσότερο. Αν δεν παραιτηθούν, θα τους απομακρύνουμε στην κάλπη».

Με πληροφορίες του El Mundo/BBC/Guardian