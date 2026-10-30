Η AITAT εκτίμησε ότι το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα μεταξύ 160 και 200 χιλιόμετρα την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Το τρένο στην Ισπανία που συγκρούστηκε προχθές, Τετάρτη, με ακινητοποιημένο συρμό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 69 άνθρωποι, κινούνταν με ταχύτητα 160 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση για το δυστύχημα.

Στο μεταξύ η ισπανική πολιτοφυλακή ανακοίνωσε ότι έχει λάβει αναφορές για 64 αγνοούμενους, στο πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην Ισπανία από το 2013.

Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 49 νεκροψίες- νεκροτομές μέχρι στιγμής και έχουν ταυτοποιήσει πέντε σορούς - τρεις γυναικών και δύο ανδρών -, δήλωσε η Εστέρ Παντίγια εκπρόσωπος της κυβέρνηση της περιφέρειας Καστίλης- Λα Μάντσα μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TVE.

«Η διαδικασία των εξετάσεων προχωρά αργά, ωστόσο οι οικογένειες θα ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μπορούν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα αποτελέσματα», ανέφερε την Παρασκευή.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι από τους αγνοούμενους είναι μεταξύ των νεκρών που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

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Τον Ιανουάριο είχε σημειωθεί ένα άλλο δυστύχημα με τρένα των ίδιων εταιρειών και στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή.

Η τραγωδία της Τετάρτης επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια και τη συντήρηση του ισπανικού δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

«Η αλληλουχία δυσλειτουργιών, οδηγιών και ενεργειών οδήγησε τελικά στη σύγκρουση»

Η σύγκρουση σημειώθηκε αφού αρκετά τρένα ακινητοποιήθηκαν αυτόματα λόγω βλάβης του αυτόματου συστήματος σηματοδότησης. Αμέσως μετά το κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη ανέλαβε τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Λίγα λεπτά αργότερα ένα τρένο της κρατικής εταιρείας Renfe έλαβε εντολή να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι στην ίδια γραμμή παρέμενε ακινητοποιημένο τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, όπως εξήγησε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.

Ηχητικό υλικό από τις επικοινωνίες μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των μηχανοδηγών, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας El Pais, αποκαλύπτει ότι ο ελεγκτής έδωσε εντολή στο τρένο της Renfe να συνεχίσει κανονικά, παραβιάζοντας, σύμφωνα με τον Πουέντε, το πρωτόκολλο που προβλέπει μέγιστη ταχύτητα 40 χλμ./ώρα υπό αυτές τις συνθήκες.

Από τις ίδιες συνομιλίες προκύπτει ότι ο ελεγκτής έδωσε άδεια να ξεκινήσει το τρένο της Renfe, το οποίο μετέφερε 379 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, ενώ, βάσει του πρωτοκόλλου, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η αναχώρηση του συρμού της Iryo, που μετέφερε 147 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

«Η αλληλουχία δυσλειτουργιών, οδηγιών και ενεργειών οδήγησε τελικά στη σύγκρουση, καθώς δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή της», σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής για την Τεχνική Διερεύνηση Ατυχημάτων και Περιστατικών (AITAT).

Η AITAT εκτίμησε ότι το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα μεταξύ 160 και 200 χιλιόμετρα την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης. Η ακριβής ταχύτητα δεν μπορεί να προσδιοριστεί πριν ανακτηθούν τα δεδομένα από το μαύρο κουτί του συρμού, διευκρίνισε η AITAT.

«Ήταν συγκλονιστικό. Έβλεπες βαγόνια εντελώς καμένα, σαν να είχαν εκραγεί. Από μέσα έβγαζαν ανθρώπους σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ άλλοι άρχισαν να ανασύρουν σορούς και να τις τοποθετούν ακριβώς δίπλα μας», περιέγραψε ο Σεμπαστιάν Ερέρο, ο οποίος ταξίδευε κοντά στο μπροστινό μέρος του συρμού της Iryo.

Με πληροφορίες από Reuters