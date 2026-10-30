Η επίθεση πραγματοποιήθηκε χτες, με την Binance να εκτιμά τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο σε 6,3 δισ. δολάρια.

Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πρωτοφανή κρίση ασφάλειας, καθώς χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματά του και να πραγματοποιήσουν μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου, με την Binance να εκτιμά τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο σε 6,3 δισ. δολάρια. Το περιστατικό ξεπερνά κατά πολύ την προηγούμενη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων, ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, από το ανταλλακτήριο Bybit το 2025.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σημαντικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με την ταυτότητα των δραστών, τον ακριβή μηχανισμό της επίθεσης και το ποσό που θα καταστεί τελικά δυνατό να ανακτηθεί.

1. Πώς εξαφανίστηκαν 6,3 δισ. δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά

Η ταχύτητα της επίθεσης αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της υπόθεσης. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs, οι δράστες μετέφεραν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,36 δισ. δολαρίων μέσω δέκα διαφορετικών δικτύων blockchain, με το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών να πραγματοποιείται μέσα σε περίπου 20 λεπτά. Οι κινήσεις περιλάμβαναν διαφορετικά κρυπτονομίσματα, μεταξύ των οποίων Bitcoin και Ethereum. Η έκταση της επίθεσης αποκαλύπτει πόσο γρήγορα μπορούν να μετακινηθούν τεράστια κεφάλαια μέσω ψηφιακών δικτύων, δυσκολεύοντας την έγκαιρη αντίδραση των μηχανισμών ασφαλείας.

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2. Ένας υπολογιστής εργαζομένου στο επίκεντρο της έρευνας

Τα πρώτα ευρήματα της Binance δείχνουν ότι η παραβίαση ενδέχεται να ξεκίνησε από τον φορητό υπολογιστή μηχανικού DevOps της εταιρείας. Οι επιτιθέμενοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε εσωτερική υπηρεσία, μέσω της οποίας μπορούσαν να υποβάλουν μη εξουσιοδοτημένες εντολές ανάληψης. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία διαρροής ιδιωτικών κρυπτογραφικών κλειδιών.

Οι δράστες φαίνεται πως δεν παραβίασαν την κρυπτογράφηση, αλλά απέκτησαν έλεγχο του μηχανισμού που εγκρίνει τις συναλλαγές. Αυτός ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στα κρυπτονομίσματα, αλλά αφορά και τράπεζες που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς χρημάτων.

3. Γιατί οι υποψίες στρέφονται στη Βόρεια Κορέα

Δύο εταιρείες ανάλυσης blockchain, η TRM Labs και η Chainalysis, συνδέουν την επίθεση με την ομάδα TraderTraitor, η οποία θεωρείται ότι δρα για λογαριασμό της Βόρειας Κορέας. Η συγκεκριμένη ομάδα συνδέεται με το δίκτυο Lazarus, στο οποίο έχουν αποδοθεί πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον εταιρειών κρυπτονομισμάτων.

Οι ερευνητές εντοπίζουν ομοιότητες με την επίθεση στη Bybit το 2025, όταν αφαιρέθηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,5 δισ. δολαρίων. Η Βόρεια Κορέα κατηγορείται εδώ και χρόνια ότι αξιοποιεί κυβερνοεπιθέσεις για την εξασφάλιση συναλλάγματος, παρακάμπτοντας τις διεθνείς οικονομικές κυρώσεις. Ωστόσο, η εμπλοκή της στην υπόθεση Binance δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές για την ταυτοποίηση των δραστών.

4. Τι απέγιναν τα χρήματα και τι θα συμβεί στους πελάτες

Από τα περίπου 6,3 δισ. δολάρια που επηρεάστηκαν, η Binance ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη δεσμευτεί περίπου 3 δισ. δολάρια, χάρη στη συνεργασία με εταιρείες και οργανισμούς του οικοσυστήματος blockchain. Μεταξύ των εταιρειών που συνέβαλαν στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται οι εκδότες stablecoins Tether και Circle. Ωστόσο, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων παραμένει εκτός ελέγχου της Binance και η τελική δυνατότητα ανάκτησής του είναι αβέβαιη. Η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι οι χρήστες δεν θα επωμιστούν τις απώλειες, καθώς αυτές θα καλυφθούν από το ειδικό ταμείο SAFU και από εταιρικά κεφάλαια. Παράλληλα, η Binance ανέστειλε προσωρινά τις αναλήψεις για να πραγματοποιήσει ελέγχους ασφαλείας, ενώ ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις λειτουργούν κανονικά.

5. Ποιες είναι οι συνέπειες για την αγορά κρυπτονομισμάτων

Η αποκάλυψη της επίθεσης προκάλεσε άμεσες πιέσεις στις τιμές των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να υποχωρεί κάτω από τα 80.000 δολάρια και το Ethereum να καταγράφει επίσης σημαντικές απώλειες.βΠέρα από τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις, η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των κεντρικών ανταλλακτηρίων. Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για την ανάκτηση των κεφαλαίων, την αποκάλυψη της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε και την απόδοση ευθυνών.