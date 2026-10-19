Τρεις συλλήψεις για το κύκλωμα ναρκωτικών.

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας για να βρίσκει πελάτες, ακόμη και ανηλίκους, εξάρθρωσαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα, ηλικίας 18, 25 και 30 ετών, ενώ κατέσχεσαν 3,5 κιλά κάνναβης και 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα μέλη του κυκλώματος είχαν δημιουργήσει ένα οργανωμένο δίκτυο πώλησης ναρκωτικών, αξιοποιώντας εφαρμογές όπως το Telegram για την επικοινωνία με τους αγοραστές. Μέσω αυτών έδιναν οδηγίες για την προμήθεια των ουσιών, αλλά και για την πληρωμή τους με κρυπτονομίσματα, επιχειρώντας να περιορίσουν τα ίχνη των συναλλαγών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μεταξύ των προσώπων που προσέγγιζαν βρίσκονταν και ανήλικοι. Το κύκλωμα είχε μοιράσει τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνταν τα μέλη του, φρόντιζε για τη γρήγορη παράδοση των ναρκωτικών και χρησιμοποιούσε μεθόδους απόκρυψης για να αποφεύγει τον εντοπισμό του.

Στελέχη του ΔΕΟΣ εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι αγοραστές ναρκωτικών

Η επιχείρηση των αρχών ξεκίνησε με τη σύλληψη ενός 18χρονου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης. Στη συνέχεια, στελέχη του ΔΕΟΣ, αξιοποιώντας ειδικές ανακριτικές μεθόδους, εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι αγοραστές ναρκωτικών και κατάφεραν να προσεγγίσουν δύο ακόμη μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 25 και 30 ετών, τα οποία επίσης συνελήφθησαν. Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν συνολικά 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν στις κατοικίες των συλληφθέντων, όπου εντοπίστηκαν αντικείμενα που, σύμφωνα με τις αρχές, παραπέμπουν σε οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων ζυγαριά ακριβείας και συσκευή πληρωμής με κρυπτονομίσματα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς οι αρχές αναζητούν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συμμετείχαν στο δίκτυο.