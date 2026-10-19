Η 22χρονη είχε συλληφθεί κατά την άφιξή της στη Θεσσαλονίκη στις 15 Οκτωβρίου.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε η 22χρονη αλλοδαπή στη Θεσσαλονική, η οποία συνελήφθη την Πέμπτη (15/10) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με πάνω από 18 κιλά κάνναβη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η 22χρονη δραστηριοποιούταν ως μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης στην εισαγωγή ακατέργαστης υδροπονικής κάνναβης μέσω της αεροπορικής οδού, με σκοπό τη διακίνησή της.

Η 22χρονη είχε έρθει στη χώρα με πτήση από τη Βαρκελώνη. Αστυνομικοί την εντόπισαν στον χώρο των αφίξεων και από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με 18 κιλά και 650 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.