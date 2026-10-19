Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να εντοπιστούν 3 αγνοούμενοι που φαίνεται ότι επέβαιναν στο ταχύπλοο, σύμφωνα με την δήλωση των διασωθέντων.

Συνεχίζονται οι έρευνες στο πολύνεκρο ναυάγιο Βόρεια της Σάμου. Πριν από λίγο εντοπίστηκε και διασώθηκε ένας αγνοούμενος μετανάστης ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τριών ακόμη αγνοουμένων. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, ο άνδρας εντοπίστηκε και περισυνελέγη από βοηθητικό σκάφος περιπολικού πλοίου του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε στο λιμάνι Μαλαγαρίου. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε από το λιμάνι και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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Συνεχίζονται οι έρευνες για τρεις αγνοουμένους

Οι έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται με τη συμμετοχή ενός περιπολικού πλοίου του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου του Λ.Σ. Στόχος της επιχείρησης είναι ο εντοπισμός τριών αγνοουμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις των διασωθέντων, επέβαιναν στο ταχύπλοο σκάφος. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τους, ενώ σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

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Πώς συνέβη το ναυάγιο στη Σάμο

Το ναυάγιο έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου, μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε αλλοδαπούς, με μέχρι στιγμής απολογισμό έξι νεκρούς και 15 διασωθέντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι αλλοδαποί που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους είναι πέντε άνδρες και μία γυναίκα, ενώ οι 15 διασωθέντες είναι όλοι άνδρες. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ένας από τους διασωθέντες, υπήκοος Ιράν, ως ο διακινητής. Σύμφωνα με το ΛΣ, το ταχύπλοο, το οποίο κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό εντός τουρκικών χωρικών υδάτων και στη συνέχεια από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Το σκάφος ανετράπη έπειτα από «απότομο ελιγμό», με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην περιοχή επιχειρούν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

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