Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκεται και ο φερόμενος ως διακινητής, ιρανικής υπηκοότητας.

Δεύτερο θανατηφόρο ναυάγιο με μετανάστες έλαβε χώρα σήμερα στο Αιγαίο, βόρεια της Σάμου, με έξι νεκρούς. Ακόμη έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς Λέσβου, έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του λιμενικού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου, μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε αλλοδαπούς, με μέχρι στιγμής απολογισμό έξι νεκρούς και 14 διασωθέντες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι έξι αλλοδαποί που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους είναι πέντε άνδρες και μία γυναίκα, ενώ οι 14 διασωθέντες είναι όλοι άνδρες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ένας από τους διασωθέντες, υπήκοος Ιράν, ως ο διακινητής.

Σύμφωνα με το ΛΣ, το ταχύπλοο, το οποίο κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό εντός τουρκικών χωρικών υδάτων και στη συνέχεια από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

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Το σκάφος ανετράπη έπειτα από «απότομο ελιγμό», με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή επιχειρούν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

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Τραγωδία νότια της Λέσβου, νεκρό και ένα βρέφος

Στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης νοσηλεύονται επτά από τους οκτώ διασωθέντες της τραγωδίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς Λέσβου, όπου έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ ένας από αυτούς έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

Μία γυναίκα φέρει ορθοπεδικής φύσεως τραύμα και ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ένας ακόμη διασωθείς βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση, καθώς φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε καλύτερη κατάσταση και αναμένεται να λάβουν εξιτήριο, ενώ το παιδί που διασώθηκε παρακολουθείται στην Παιδιατρική Κλινική και οι υπόλοιποι ασθενείς στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ο 37χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος φέρεται ως ο διακινητής των αλλοδαπών και έχει υποστεί κάταγμα.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 3,5 ναυτικών μιλίων νότια της Αγριελιάς Λέσβου, όταν, σύμφωνα με το Λιμενικό, το ταχύπλοο που μετέφερε τους αλλοδαπούς πραγματοποιούσε ελιγμούς για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους έξι αλλοδαποί, τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ διασώθηκαν οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των διασωθέντων στις λιμενικές αρχές, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται.

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Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου: Η εγκληματική δράση των διακινητών πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάθε αυστηρότητα

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, με αφορμή τα τραγικά ναυάγια στη Λέσβο και στη Σάμο που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι τραγωδίες στη Λέσβο και στη Σάμο με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα βρέφος, προκαλούν βαθιά οδύνη και οργή. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τα θύματα και καταδικάζω απερίφραστα τους αδίστακτους διακινητές, οι οποίοι, με μοναδικό γνώμονα το κέρδος, παίζουν με ανθρώπινες ζωές και οδηγούν ανθρώπους στον θάνατο. Η εγκληματική τους δράση πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάθε αυστηρότητα».