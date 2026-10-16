Τι αναφέρει το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για το μεταναστευτικό.

Οι ηγέτες της Δανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει σημαντικά σκληρότερη στάση για την παράτυπη μετανάστευση, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της ΕΕ και το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, αναφέρει το Politico.

Η μετανάστευση «αποτελεί ανησυχία για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες και θέτει μια πρόκληση για τη συνοχή των κοινωνιών μας… και επηρεάζει αρνητικά τα ποσοστά εγκληματικότητας», αναφέρει προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, που κυκλοφόρησε πριν από τη συζήτηση των ηγετών για το θέμα. Οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, υποστηρίζουν αυτή τη διατύπωση.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε περαιτέρω τη σημασία της διασφάλισης πλήρους ελέγχου των παράτυπων αφίξεων, μεταξύ άλλων αποφεύγοντας μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνητρα για παράνομη μετανάστευση», αναφέρει το προσχέδιο που επικαλείται το Politico.

Σύνοδος Κορυφής: Η αναφορά που αφαιρέθηκε από το προσχέδιο

Η συζήτηση των 27 ηγετών της ΕΕ για τη μετανάστευση γίνεται έπειτα από αίτημα των Τζόρτζια Μελόνι και Μέτε Φρεντέρικσεν, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, στη Σύνοδο Κορυφής του περασμένου Ιουνίου. Οι εντάσεις οξύνθηκαν περαιτέρω μετά τα γεγονότα με τους μετανάστες στη Θέουτα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ τα ακροδεξιά κόμματα κέρδισαν έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το προσχέδιο επίσης «καλεί την Κομισιόν να διερευνήσει έναν πιθανό μηχανισμό διαβούλευσης για να ενθαρρύνει τον συντονισμό των εθνικών μέτρων που δυνητικά επηρεάζουν άλλα κράτη- μέλη, σεβόμενη τις εθνικές αρμοδιότητες».

Παρότι η τελευταία φράση δεν κάνει αναφορά σε κάποια χώρα συγκεκριμένα, ο Σάντσεθ έχει συγκρουστεί με τη Μελόνι για τη διαχείριση της κρίσης στη Θέουτα, αλλά και για τα ισπανικά μέτρα για τη νομιμοποίηση περίπου ενός εκατομμυρίου μεταναστών. Ωστόσο, από το προσχέδιο αφαιρέθηκαν αναφορές για τον αντίκτυπο της μετανάστευσης στην κοινωνική κατοικία, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να εκληφθεί ως προκλητική για την Ισπανία.

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Το επικαιροποιημένο προσχέδιο είναι απίθανο να εξασφαλίσει ομόφωνη υποστήριξη των ηγετών, αλλά προτάθηκε προκειμένου η διατύπωση να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με το πολιτικό κλίμα και για να προκαλέσει συζήτηση, ανέφερε ο ένας από τους Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο Politico.