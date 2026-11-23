Στις δοκιμασίες επαγωγικού συλλογισμού ο υποψήφιος βλέπει μια σειρά από πλαίσια με σχήματα και καλείται να βρει ποιο πλαίσιο τη συνεχίζει λογικά. Αυτό που χρειάζεται να εντοπίσει κανείς είναι τους κανόνες που κρύβονται πίσω από τις αλλαγές και να τους εφαρμόσει ένα βήμα παρακάτω, μέσα σε λίγο χρόνο.

Οι έξι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι σκόπιμα εύκολες έως απαιτητικές. Σε κάθε πλαίσιο αλλάζουν ταυτόχρονα τρία ή τέσσερα χαρακτηριστικά, τα βήματα δεν είναι σταθερά και ορισμένα στοιχεία δεν έχουν δικό τους κανόνα αλλά εξαρτώνται από κάποιο άλλο.

Όπως πάντα τους επαγωγικούς τους δουλεύουμε ένα στοιχείο τη φορά, το παρακολουθούμε σε όλα τα πλαίσια αγνοώντας τα υπόλοιπα, επίσης μετράμε τα βήματα, ψάχνουμε εξαρτήσεις και αποκλείουμε επιλογές. Ο προτεινόμενος χρόνος είναι έως 2 λεπτά ανά ερώτηση, με χρονόμετρο. Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του άρθρου.

Ερώτηση 1η

Ποιο από τα πλαίσια Α έως Ε συνεχίζει λογικά τη σειρά στη θέση 6;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ερώτηση 2η

Ποιο από τα πλαίσια Α έως Ε συνεχίζει τη σειρά στη θέση 6;

Ερώτηση 3η

Ποιο από τα πλαίσια Α έως Ε συνεχίζει λογικά τη σειρά στη θέση 6;

Ερώτηση 4η

Ποιο από τα πλαίσια Α έως Ε συνεχίζει λογικά τη σειρά στη θέση 6;

Ερώτηση 5η

Ποιο από τα πλαίσια Α έως Ε συνεχίζει λογικά τη σειρά στη θέση 6;

Ερώτηση 6η

Ποιο από τα πλαίσια Α έως Ε συνεχίζει λογικά τη σειρά στη θέση 6;

Απαντήσεις με επεξηγήσεις:

Απάντηση 1η - Γ

Θέση τριγώνου: κινείται δεξιόστροφα στα οκτώ περιμετρικά κελιά και το βήμα μεγαλώνει κάθε φορά κατά ένα κελί (1, 2, 3, 4). Τώρα προχωρά 5 κελιά: από την πάνω δεξιά γωνία καταλήγει στο μεσαίο κελί της αριστερής στήλης.

κινείται δεξιόστροφα στα οκτώ περιμετρικά κελιά και το βήμα μεγαλώνει κάθε φορά κατά ένα κελί (1, 2, 3, 4). Τώρα προχωρά 5 κελιά: από την πάνω δεξιά γωνία καταλήγει στο μεσαίο κελί της αριστερής στήλης. Χρώμα και φορά τριγώνου: το χρώμα ακολουθεί τον κύκλο κόκκινο – μπλε – πράσινο, άρα πράσινο. Η μύτη στρέφεται κατά 90° δεξιόστροφα σε κάθε πλαίσιο (πάνω, δεξιά, κάτω, αριστερά, πάνω), άρα δείχνει δεξιά.

το χρώμα ακολουθεί τον κύκλο κόκκινο – μπλε – πράσινο, άρα πράσινο. Η μύτη στρέφεται κατά 90° δεξιόστροφα σε κάθε πλαίσιο (πάνω, δεξιά, κάτω, αριστερά, πάνω), άρα δείχνει δεξιά. Θέση κύκλου: κινείται αριστερόστροφα κατά 2 κελιά σταθερά, άρα πηγαίνει στο μεσαίο κελί της δεξιάς στήλης.

κινείται αριστερόστροφα κατά 2 κελιά σταθερά, άρα πηγαίνει στο μεσαίο κελί της δεξιάς στήλης. Γέμισμα κύκλου (εξαρτημένο στοιχείο): ο κύκλος είναι γεμάτος μόνο όταν το τρίγωνο βρίσκεται σε γωνιακό κελί (πλαίσια 1, 4, 5). Στο πλαίσιο 6 το τρίγωνο δεν είναι σε γωνία, άρα ο κύκλος είναι κενός.

ο κύκλος είναι γεμάτος μόνο όταν το τρίγωνο βρίσκεται σε γωνιακό κελί (πλαίσια 1, 4, 5). Στο πλαίσιο 6 το τρίγωνο δεν είναι σε γωνία, άρα ο κύκλος είναι κενός. Γιατί όχι οι άλλες: στην Α ο κύκλος είναι γεμάτος, στη Β το τρίγωνο προχώρησε 4 αντί για 5 κελιά, στη Δ το τρίγωνο δείχνει κάτω, στην Ε είναι κόκκινο.

Απάντηση 2η - Ε

Πλευρές: το βήμα εναλλάσσεται, +2 και −1 (3, 5, 4, 6, 5). Επόμενο βήμα +2, άρα επτάγωνο.

το βήμα εναλλάσσεται, +2 και −1 (3, 5, 4, 6, 5). Επόμενο βήμα +2, άρα επτάγωνο. Χρώμα πολυγώνου: κύκλος τεσσάρων χρωμάτων κόκκινο – κίτρινο – μπλε – πράσινο, που ξαναρχίζει στο πλαίσιο 5. Άρα κίτρινο.

κύκλος τεσσάρων χρωμάτων κόκκινο – κίτρινο – μπλε – πράσινο, που ξαναρχίζει στο πλαίσιο 5. Άρα κίτρινο. Πλήθος κουκκίδων: 4, 3, 2, 1 και ξανά από το 4. Άρα 3 κουκκίδες.

4, 3, 2, 1 και ξανά από το 4. Άρα 3 κουκκίδες. Χρώμα κουκκίδων (εξαρτημένο στοιχείο): οι κουκκίδες έχουν πάντα το χρώμα που είχε το πολύγωνο στο προηγούμενο πλαίσιο. Το πολύγωνο του πλαισίου 5 είναι κόκκινο, άρα κόκκινες κουκκίδες.

οι κουκκίδες έχουν πάντα το χρώμα που είχε το πολύγωνο στο προηγούμενο πλαίσιο. Το πολύγωνο του πλαισίου 5 είναι κόκκινο, άρα κόκκινες κουκκίδες. Γιατί όχι οι άλλες: η Α έχει μπλε κουκκίδες, η Β είναι εξάγωνο, η Γ είναι πράσινη, η Δ έχει 2 κουκκίδες.

Απάντηση 3η - Β

Σχήματα: μόνο το τετράγωνο μετακινείται. Σε κάθε βήμα ανταλλάσσει θέση με το σχήμα που έχει στα δεξιά του, ενώ τα υπόλοιπα κρατούν τη μεταξύ τους σειρά. Στο πλαίσιο 6 το τετράγωνο φτάνει στην τελευταία θέση και ο σταυρός περνά στην πέμπτη.

μόνο το τετράγωνο μετακινείται. Σε κάθε βήμα ανταλλάσσει θέση με το σχήμα που έχει στα δεξιά του, ενώ τα υπόλοιπα κρατούν τη μεταξύ τους σειρά. Στο πλαίσιο 6 το τετράγωνο φτάνει στην τελευταία θέση και ο σταυρός περνά στην πέμπτη. Χρώματα (η παγίδα): τα χρώματα δεν «ταξιδεύουν» μαζί με τα σχήματα. Ανήκουν στις θέσεις και ολόκληρη η χρωματική σειρά μετατοπίζεται κατά 2 θέσεις προς τα αριστερά σε κάθε βήμα. Έτσι επαναλαμβάνεται ανά τρία πλαίσια: το πλαίσιο 4 έχει τα χρώματα του 1, το 5 του 2 και το 6 του 3, δηλαδή μοβ, πορτοκαλί, κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο.

τα χρώματα δεν «ταξιδεύουν» μαζί με τα σχήματα. Ανήκουν στις θέσεις και ολόκληρη η χρωματική σειρά μετατοπίζεται κατά 2 θέσεις προς τα αριστερά σε κάθε βήμα. Έτσι επαναλαμβάνεται ανά τρία πλαίσια: το πλαίσιο 4 έχει τα χρώματα του 1, το 5 του 2 και το 6 του 3, δηλαδή μοβ, πορτοκαλί, κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο. Γιατί όχι οι άλλες: στις Α και Ε τα σχήματα είναι σωστά αλλά τα χρώματα μετατοπίστηκαν λάθος, στη Γ το τετράγωνο έμεινε στην πέμπτη θέση, στη Δ έχουν αλλάξει θέση το τρίγωνο και ο κύκλος.

Απάντηση 4η - Α

Βέλος: στρέφεται δεξιόστροφα με εναλλασσόμενο βήμα, 135° και 90° (135°, 90°, 135°, 90°). Τώρα στρέφεται 135°: από τα δεξιά πηγαίνει κάτω αριστερά.

στρέφεται δεξιόστροφα με εναλλασσόμενο βήμα, 135° και 90° (135°, 90°, 135°, 90°). Τώρα στρέφεται 135°: από τα δεξιά πηγαίνει κάτω αριστερά. Εξωτερική κουκκίδα: κινείται αριστερόστροφα κατά 135° σταθερά, άρα από πάνω δεξιά πηγαίνει ακριβώς αριστερά. Το χρώμα της ακολουθεί τον κύκλο κόκκινο – μπλε – πράσινο, άρα πράσινη.

κινείται αριστερόστροφα κατά 135° σταθερά, άρα από πάνω δεξιά πηγαίνει ακριβώς αριστερά. Το χρώμα της ακολουθεί τον κύκλο κόκκινο – μπλε – πράσινο, άρα πράσινη. Κεντρικό σχήμα (εξαρτημένο στοιχείο): είναι τρίγωνο όταν το βέλος δείχνει πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά και τετράγωνο όταν το βέλος δείχνει διαγώνια. Εδώ το βέλος είναι διαγώνιο, άρα τετράγωνο.

είναι τρίγωνο όταν το βέλος δείχνει πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά και τετράγωνο όταν το βέλος δείχνει διαγώνια. Εδώ το βέλος είναι διαγώνιο, άρα τετράγωνο. Χρώμα κεντρικού σχήματος (εξαρτημένο στοιχείο): παίρνει το χρώμα που είχε η κουκκίδα στο προηγούμενο πλαίσιο. Στο πλαίσιο 5 η κουκκίδα είναι μπλε, άρα μπλε τετράγωνο.

παίρνει το χρώμα που είχε η κουκκίδα στο προηγούμενο πλαίσιο. Στο πλαίσιο 5 η κουκκίδα είναι μπλε, άρα μπλε τετράγωνο. Γιατί όχι οι άλλες: η Β έχει τρίγωνο με διαγώνιο βέλος, στη Γ το βέλος στράφηκε μόνο 90°, στη Δ το τετράγωνο πήρε το τωρινό χρώμα της κουκκίδας, στην Ε η κουκκίδα κινήθηκε δεξιόστροφα.

Απάντηση 5η - Δ

Μπλε κελί: προχωρά 3 κελιά κάθε φορά με τη φορά της ανάγνωσης (από αριστερά προς τα δεξιά, συνεχίζει στην επόμενη γραμμή και από το τελευταίο κελί γυρίζει στο πρώτο). Από τη 2η γραμμή, 1η στήλη πηγαίνει στη 2η γραμμή, 4η στήλη.

προχωρά 3 κελιά κάθε φορά με τη φορά της ανάγνωσης (από αριστερά προς τα δεξιά, συνεχίζει στην επόμενη γραμμή και από το τελευταίο κελί γυρίζει στο πρώτο). Από τη 2η γραμμή, 1η στήλη πηγαίνει στη 2η γραμμή, 4η στήλη. Κόκκινο κελί: κινείται διαγώνια, μία γραμμή πάνω και μία στήλη δεξιά. Όταν βγαίνει από τη μία πλευρά του πλέγματος, ξαναμπαίνει από την απέναντι. Από την 1η γραμμή, 2η στήλη πηγαίνει στην 4η γραμμή, 3η στήλη.

κινείται διαγώνια, μία γραμμή πάνω και μία στήλη δεξιά. Όταν βγαίνει από τη μία πλευρά του πλέγματος, ξαναμπαίνει από την απέναντι. Από την 1η γραμμή, 2η στήλη πηγαίνει στην 4η γραμμή, 3η στήλη. Θέση τριγώνου (εξαρτημένο στοιχείο): το τρίγωνο δεν έχει δική του κίνηση. Βρίσκεται πάντα στη γραμμή του μπλε κελιού και στη στήλη του κόκκινου. Άρα 2η γραμμή, 3η στήλη.

το τρίγωνο δεν έχει δική του κίνηση. Βρίσκεται πάντα στη γραμμή του μπλε κελιού και στη στήλη του κόκκινου. Άρα 2η γραμμή, 3η στήλη. Φορά τριγώνου: στρέφεται 90° δεξιόστροφα σε κάθε πλαίσιο, άρα δείχνει δεξιά.

στρέφεται 90° δεξιόστροφα σε κάθε πλαίσιο, άρα δείχνει δεξιά. Γιατί όχι οι άλλες: στην Α το τρίγωνο δείχνει κάτω, στη Β μπήκε στη γραμμή του κόκκινου και στη στήλη του μπλε, στη Γ το μπλε προχώρησε 4 κελιά, στην Ε το κόκκινο ανέβηκε χωρίς να πάει δεξιά.

Απάντηση 6η - Γ