Η προετοιμασία για τις δοκιμασίες εργασιακής συμπεριφοράς δεν περιορίζεται στην απομνημόνευση των εννέα δεξιοτήτων του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων του ν.4940/2022. Απαιτεί κυρίως την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κάθε δεξιότητα εκδηλώνεται μέσα από συγκεκριμένες συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις εξίσου θετικές δηλώσεις; Πώς μπορεί να διακρίνει τον προσανατολισμό στο αποτέλεσμα από την οργάνωση και τον προγραμματισμό; Πότε μια συμπεριφορά εκφράζει ομαδικότητα και πότε ηγετικότητα;

Οι διαφορές δεν είναι πάντοτε προφανείς. Μια δήλωση μπορεί να συνδέεται με περισσότερες από μία δεξιότητες, ωστόσο συνήθως υπάρχει ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό που επιτρέπει την αντιστοίχισή της με συγκεκριμένη δεξιότητα.

Στο σημερινό άρθρο παρουσιάζουμε ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό τεστ εννέα τριάδων, δηλαδή 27 δηλώσεων εργασιακής συμπεριφοράς, μέτριας δυσκολίας. Κάθε μία από τις εννέα δεξιότητες εμφανίζεται τρεις φορές, ενώ η σειρά εμφάνισής τους μεταβάλλεται, ώστε να αποφεύγεται η μηχανική αναγνώριση.

Το τεστ αποτελεί άσκηση εξοικείωσης με τη λογική των δηλώσεων εργασιακής συμπεριφοράς και όχι επίσημο ή ψυχομετρικά σταθμισμένο ερωτηματολόγιο του ΑΣΕΠ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4940/2022, το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες εννέα δεξιότητες:

Προσανατολισμός στον πολίτη Ομαδικότητα Προσαρμοστικότητα Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα Οργάνωση και προγραμματισμός Επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα Επαγγελματισμός και ακεραιότητα Διαχείριση γνώσης Ηγετικότητα

Κάθε δεξιότητα εκφράζει μια διαφορετική διάσταση της επαγγελματικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, η ομαδικότητα συνδέεται με τη συνεργασία και την επίτευξη κοινών στόχων, ενώ η ηγετικότητα περιλαμβάνει την παρακίνηση, την καθοδήγηση και την ενδυνάμωση των άλλων.

Αντίστοιχα, η οργάνωση και ο προγραμματισμός αφορούν τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των εργασιών, ενώ ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα εστιάζει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Σε κάθε τριάδα παρουσιάζονται τρεις θετικές δηλώσεις εργασιακής συμπεριφοράς.

Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει:

1 η επιλογή : τη δήλωση που τον αντιπροσωπεύει περισσότερο

: τη δήλωση που τον αντιπροσωπεύει περισσότερο 2 η επιλογή : τη δήλωση που τον αντιπροσωπεύει περισσότερο από τις δύο εναπομείνασες

: τη δήλωση που τον αντιπροσωπεύει περισσότερο από τις δύο εναπομείνασες 3η επιλογή: τη δήλωση που απομένει

Πριν διαβάσετε τις αναλυτικές αντιστοιχίσεις, προσπαθήστε να εντοπίσετε ποια δεξιότητα εκφράζει κυρίως καθεμία από τις 27 δηλώσεις.

Τριάδα 1η

Α. Φροντίζω να κατανοώ τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών πριν τους προτείνω μια λύση

Β. Αναπροσαρμόζω τον τρόπο εργασίας μου όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες

Γ. Παρακολουθώ συστηματικά την πρόοδο των εργασιών μου μέχρι την επίτευξη του στόχου

Τριάδα 2η

Α. Αναζητώ εναλλακτικές λύσεις όταν οι καθιερωμένες διαδικασίες δεν αποδίδουν

Β. Μοιράζομαι την εμπειρία και τις γνώσεις μου με τους συναδέλφους μου

Γ. Συμβάλλω στη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας

Τριάδα 3η

Α. Ενθαρρύνω τους συναδέλφους μου να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες

Β. Τηρώ τις αρχές της αμεροληψίας ακόμη και όταν δέχομαι πιέσεις

Γ. Καθορίζω εγκαίρως τις προτεραιότητες των εργασιών που αναλαμβάνω

Τριάδα 4η

Α. Επιδιώκω την ολοκλήρωση των εργασιών μου με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα

Β. Λαμβάνω υπόψη τις απόψεις των συναδέλφων μου πριν καταλήξουμε σε κοινές αποφάσεις

Γ. Προσαρμόζω την επικοινωνία μου στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε συναλλασσόμενου πολίτη

Τριάδα 5η

Α. Οργανώνω τον χρόνο μου ώστε να ανταποκρίνομαι σε παράλληλες υποχρεώσεις

Β. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις αποφάσεις και τις ενέργειές μου

Γ. Ενημερώνομαι συστηματικά για εξελίξεις που αφορούν το αντικείμενο της εργασίας μου

Τριάδα 6η

Α. Αντιμετωπίζω θετικά την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας

Β. Καθοδηγώ τους συναδέλφους μου όταν δυσκολεύονται να κινηθούν προς έναν κοινό στόχο

Γ. Διερευνώ τις βαθύτερες αιτίες ενός προβλήματος πριν επιλέξω τρόπο αντιμετώπισης

Τριάδα 7η

Α. Αξιοποιώ τις διαφορετικές ικανότητες των μελών της ομάδας για την ολοκλήρωση μιας κοινής εργασίας

Β. Διατηρώ την αποτελεσματικότητά μου ακόμη και όταν αλλάζουν αιφνιδιαστικά οι απαιτήσεις της εργασίας

Γ. Ελέγχω εάν οι υπηρεσίες που παρέχουμε ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών

Τριάδα 8η

Α. Καταγράφω χρήσιμες πληροφορίες ώστε να είναι διαθέσιμες και σε άλλους υπαλλήλους

Β. Αναζητώ τρόπους να βελτιώσω την ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων

Γ. Προτείνω νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων δυσκολιών

Τριάδα 9η

Α. Παρακινώ τους συναδέλφους μου να διατηρούν την προσπάθειά τους σε απαιτητικές περιόδους

Β. Προβλέπω πιθανά εμπόδια κατά τον προγραμματισμό των εργασιών μου

Γ. Διαχειρίζομαι με υπευθυνότητα τις εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση μου

Αφού ολοκληρώσετε την ιεράρχηση, μπορείτε να ελέγξετε σε ποια δεξιότητα αντιστοιχεί κυρίως κάθε δήλωση.

Προσοχή: οι αντιστοιχίσεις που ακολουθούν δεν αποτελούν «σωστή σειρά προτίμησης» αλλά αποσκοπούν στην κατανόηση των χαρακτηριστικών των εννέα δεξιοτήτων.

Τριάδα 1 – Ανάλυση

Α. Προσανατολισμός στον πολίτη:Η δήλωση εστιάζει στην κατανόηση των αναγκών του πολίτη και στην παροχή κατάλληλης εξυπηρέτησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι ο υπάλληλος προσαρμόζει την προσέγγισή του στις ανάγκες του εξυπηρετούμενου.

Β. Προσαρμοστικότητα:Αναδεικνύεται η ευελιξία του υπαλλήλου και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, τροποποιώντας τον τρόπο εργασίας του.

Γ. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα:Η συστηματική παρακολούθηση της προόδου αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκριμένου στόχου. Η έμφαση βρίσκεται στο τελικό αποτέλεσμα και όχι απλώς στην εκτέλεση μιας εργασίας.

Τριάδα 2 – Ανάλυση

Α. Επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα:Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων αναδεικνύει την ικανότητα υπέρβασης δυσκολιών μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων.

Β. Διαχείριση γνώσης:Η μεταφορά γνώσεων και εμπειριών συμβάλλει στη διάχυση της γνώσης εντός του οργανισμού. Η γνώση δεν παραμένει αποκλειστικά στον υπάλληλο, αλλά αξιοποιείται συλλογικά.

Γ. Ομαδικότητα:Η δημιουργία συνεργατικού κλίματος ενισχύει τη συνοχή και τη συλλογική λειτουργία της ομάδας.

Τριάδα 3 – Ανάλυση

Α. Ηγετικότητα:Η ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών συνδέεται με την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των άλλων. Η ηγετικότητα δεν περιορίζεται στην άσκηση τυπικής εξουσίας.

Β. Επαγγελματισμός και ακεραιότητα:Η διατήρηση της αμεροληψίας παρά τις πιέσεις καταδεικνύει προσήλωση στις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Γ. Οργάνωση και προγραμματισμός:Ο έγκαιρος καθορισμός προτεραιοτήτων αποτελεί βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής οργάνωσης της εργασίας.

Τριάδα 4 – Ανάλυση

Α. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα:Η έμφαση δίνεται στην επίτευξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Δεν αρκεί η προσπάθεια, αλλά επιδιώκεται η ολοκλήρωση του έργου με ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Β. Ομαδικότητα:Η συνεκτίμηση των απόψεων των συναδέλφων ενισχύει τη συμμετοχικότητα και τη συλλογική λήψη αποφάσεων.

Γ. Προσανατολισμός στον πολίτη:Η προσαρμογή της επικοινωνίας στις ανάγκες του πολίτη αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Τριάδα 5 – Ανάλυση

Α. Οργάνωση και προγραμματισμός:Η διαχείριση του χρόνου επιτρέπει την αποτελεσματική διεκπεραίωση πολλαπλών υποχρεώσεων.

Β. Επαγγελματισμός και ακεραιότητα:Η ανάληψη ευθύνης για αποφάσεις και ενέργειες συνδέεται με την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία.

Γ. Διαχείριση γνώσης:Η συστηματική ενημέρωση αποσκοπεί στη συνεχή ανανέωση και ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων.

Τριάδα 6 – Ανάλυση

Α. Προσαρμοστικότητα:Η θετική αντιμετώπιση νέων μεθόδων εργασίας καταδεικνύει αποδοχή της αλλαγής και διάθεση προσαρμογής σε νέα δεδομένα.

Β. Ηγετικότητα:Η καθοδήγηση των συναδέλφων προς έναν κοινό στόχο αποτελεί έκφραση ηγετικής συμπεριφοράς.

Γ. Επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα:Η διερεύνηση των βαθύτερων αιτιών ενός προβλήματος επιτρέπει την επιλογή ουσιαστικής και αποτελεσματικής λύσης.

Τριάδα 7 – Ανάλυση

Α. Ομαδικότητα:Η αξιοποίηση των διαφορετικών ικανοτήτων των μελών αποσκοπεί στην επίτευξη ενός συλλογικού έργου μέσω συνεργασίας.

Β. Προσαρμοστικότητα:Η διατήρηση της αποτελεσματικότητας παρά τις αιφνίδιες αλλαγές αναδεικνύει την ικανότητα προσαρμογής σε νέες απαιτήσεις.

Γ. Προσανατολισμός στον πολίτη:Κριτήριο αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των πολιτών.

Τριάδα 8 – Ανάλυση

Α. Διαχείριση γνώσης:Η καταγραφή και διάθεση πληροφοριών συμβάλλει στη διατήρηση και αξιοποίηση της οργανωσιακής γνώσης.

Β. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα:Η επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας των αποτελεσμάτων συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της εργασίας.

Γ. Επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα:Η διατύπωση νέων προσεγγίσεων αναδεικνύει τη δημιουργική αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων προβλημάτων.

Τριάδα 9 – Ανάλυση

Α. Ηγετικότητα:Η παρακίνηση των συναδέλφων, ιδιαίτερα σε απαιτητικές συνθήκες, αποτελεί χαρακτηριστικό ηγετικής συμπεριφοράς.

Β. Οργάνωση και προγραμματισμός:Η πρόβλεψη πιθανών εμποδίων επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό των εργασιών και την έγκαιρη προετοιμασία για δυσκολίες.

Γ. Επαγγελματισμός και ακεραιότητα:Η υπεύθυνη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών συνδέεται με την τήρηση της εχεμύθειας και της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των εννέα δεξιοτήτων στις 27 δηλώσεις:

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη κατά την εξάσκηση είναι η προσπάθεια εντοπισμού της «καλύτερης» δήλωσης με βάση το πόσο θετική ή επιθυμητή ακούγεται.

Στην πραγματικότητα, και οι τρεις δηλώσεις μιας τριάδας μπορεί να περιγράφουν εξίσου σημαντικές επαγγελματικές συμπεριφορές. Η διαφορά εντοπίζεται στη δεξιότητα που εκφράζει κυρίως καθεμία.

Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος που οργανώνει αποτελεσματικά τον χρόνο του εκδηλώνει πρωτίστως οργάνωση και προγραμματισμό. Αντίθετα, ένας υπάλληλος που επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους και παρακολουθεί την επίτευξή τους εκδηλώνει κυρίως προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.

Αντίστοιχα, η συνεργασία με συναδέλφους συνδέεται με την ομαδικότητα, ενώ η παρακίνηση και η καθοδήγησή τους συνδέονται περισσότερο με την ηγετικότητα.

Η εξάσκηση στην αναγνώριση αυτών των διαφορών βοηθά τον υποψήφιο να κατανοήσει καλύτερα το περιεχόμενο των δηλώσεων και να αναπτύξει μεγαλύτερη εξοικείωση με τις εργασιακές συμπεριφορές που περιγράφει το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων.

Ωστόσο, στις δοκιμασίες εργασιακής συμπεριφοράς αναγκαστικής επιλογής δεν υπάρχει κατ’ ανάγκη μία αντικειμενικά σωστή σειρά ιεράρχησης. Ο υποψήφιος καλείται να αποτυπώσει με συνέπεια τον τρόπο με τον οποίο συνήθως συμπεριφέρεται στον εργασιακό χώρο.

Το ζητούμενο δεν είναι να απομνημονεύσει μια υποτιθέμενη ιδανική σειρά απαντήσεων, αλλά να κατανοήσει τι εκφράζει κάθε δήλωση και να απαντά με ειλικρίνεια και συνέπεια.