Έξι ερωτήσεις επαγωγικού συλλογισμού για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με σχήματα, γραμμές και τελείες που αλλάζουν ταυτόχρονα με διαφορετικούς κανόνες. Δοκιμάστε να βρείτε το σχήμα που αντικαθιστά το ερωτηματικό. Αντέχετε την πρόκληση;

Μπορεί οι δοκιμασίες του επαγωγικού συλλογισμού να σας προβληματίζουν στους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ καθώς δεν απαιτούν γνώσεις, θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θεωρία.

Όμως, δεν χρειάζεται παρά να δείτε μια σειρά σχημάτων, προκειμένου να καταλάβετε με ποιους κανόνες αλλάζει το κάθε στοιχείο και να επιλέξετε το σχήμα που αντικαθιστά το ερωτηματικό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Να μην κοιτάτε όλο το σχήμα μαζί. Πάρτε ένα στοιχείο τη φορά (πρώτα το σχήμα, μετά τη γραμμή, μετά τις τελείες) και ακολουθήστε το από κελί σε κελί. Αν ένα στοιχείο δεν βγάζει δικό του κανόνα, ψάξτε αν εξαρτάται από κάποιο άλλο, ενώ η καλύτερη στρατηγική είναι να απορρίπτετε επιλογές μέχρι να καταλήξετε στη μία επιλογή που δεν παραβιάζει κανένα κανόνα. Ενώ τέλος, οι απαντήσεις μαρτυρούν περίπου πώς θα πρέπει να είναι το σχήμα που αναζητάτε αφού τρεις συνήθως στις πέντε απαντήσεις μοιάζουν μεταξύ τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντήσεις με επεξηγήσεις:

Ερώτηση 1: Γ. Τρεις ανεξάρτητοι κύκλοι με διαφορετική περίοδο. Το σχήμα επαναλαμβάνεται ανά τρία (τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος). Η γραμμή εναλλάσσεται ανά δύο (κάθετη, οριζόντια). Οι τελείες επαναλαμβάνονται ανά τέσσερα (1, 2, 3, 0) και βρίσκονται πάντα αριστερά της κάθετης ή πάνω από την οριζόντια γραμμή.

Ερώτηση 2: Ε. Τέσσερις κανόνες μαζί. Οι πλευρές αυξάνονται κατά μία (3, 4, 5, 6, άρα 7). Η γραμμή στρέφεται 45° δεξιόστροφα σε κάθε βήμα, άρα ξαναγίνεται κάθετη. Σε κάθε βήμα μία μαύρη τελεία περνά στην απέναντι πλευρά και γίνεται λευκή (4–0, 3–1, 2–2, 1–3, άρα 0–4). Οι δύο ομάδες στρέφονται μαζί με τη γραμμή. Η πλευρά των μαύρων ήταν αριστερά, πάνω αριστερά, πάνω, πάνω δεξιά και τώρα είναι δεξιά, άρα οι τέσσερις λευκές βρίσκονται αριστερά.

Ερώτηση 3: Β. Δύο δείκτες με διαφορετική συμπεριφορά. Ο μακρύς δείκτης κινείται αριστερόστροφα με βήμα που μεγαλώνει (45°, 90°, 135°, άρα 180°): πάνω, πάνω αριστερά, κάτω αριστερά, δεξιά και τώρα αριστερά. Ο κοντός, παχύς δείκτης κινείται δεξιόστροφα με σταθερό βήμα 90°: δεξιά, κάτω, αριστερά, πάνω και τώρα δεξιά. Το εξωτερικό σχήμα εναλλάσσεται (τετράγωνο, κύκλος), άρα τετράγωνο.

Ερώτηση 4: Δ. Οδηγός είναι οι τελείες και τα υπόλοιπα εξαρτώνται από αυτές. Οι τελείες ακολουθούν +2, −1 εναλλάξ (0, 2, 1, 3, 2, άρα 4). Οι πλευρές του σχήματος είναι πάντα τελείες + 3 (3, 5, 4, 6, 5, άρα 7). Η γραμμή είναι οριζόντια όταν οι τελείες είναι άρτιος αριθμός και κάθετη όταν είναι περιττός, άρα οριζόντια.

Ερώτηση 5: Α. Οι πλευρές μειώνονται κατά μία (7, 6, 5, 4, άρα τρίγωνο). Η γραμμή εναλλάσσεται (κάθετη, οριζόντια), άρα κάθετη. Οι τέσσερις τελείες πηδούν κάθε φορά στην άλλη πλευρά της γραμμής (αριστερά, κάτω, αριστερά, κάτω, άρα αριστερά) και σε κάθε άλμα μία ακόμη γίνεται λευκή (0, 1, 2, 3, άρα και οι τέσσερις λευκές).

Ερώτηση 6: Γ. Το σχήμα επαναλαμβάνεται ανά τρία (κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος, άρα τρίγωνο). Η γραμμή στρέφεται δεξιόστροφα με βήμα που μεγαλώνει (45°, 90°, 135°, άρα 180°), μετά από στροφή 180° μένει οριζόντια, όμως οι τελείες, που στρέφονται μαζί της (αριστερά, πάνω αριστερά, πάνω δεξιά, κάτω), βρίσκονται πλέον πάνω. Οι τελείες εναλλάσσονται 3, 1, 3, 1, άρα 3. Το γκρι γέμισμα είναι εξαρτημένο στοιχείο δηλαδή εμφανίζεται μόνο όταν η γραμμή είναι διαγώνια, άρα εδώ το σχήμα είναι λευκό.