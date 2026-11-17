Γ φάση προσλήψεων αναπληρωτών: Σήμερα μετά τις 15:00 τα αποτελέσματα για περίπου 3.000 εκπαιδευτικούς – Όλο το χρονοδιάγραμμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για τη Γ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, αναμένεται η ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας των ονομάτων περίπου 3.000 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα αποτελέσματα αναμένεται να αναρτηθούν μετά τις 15:00, ενώ οι τελευταίες διαδικασίες για την οριστικοποίηση των προσλήψεων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι νέες προσλήψεις έρχονται να καλύψουν μέρος των εκπαιδευτικών αναγκών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία της χώρας. Τα καταγεγραμμένα κενά στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπολογίζονται περίπου σε 16.000, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη την κατανομή των νέων θέσεων ανά περιοχή, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων – Τι συμβαίνει με το «κόκκινο κουμπί»

Το ενδιαφέρον των υποψηφίων είναι στραμμένο στην ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών ενεργειών που προηγούνται της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων. Το λεγόμενο «κόκκινο κουμπί» στην πλατφόρμα αναμένεται να απενεργοποιηθεί, σηματοδοτώντας την έναρξη του τελικού σταδίου επεξεργασίας και οριστικοποίησης των προσλήψεων. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλαμβάνονται.

Το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΙΘΑ μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί η διαδικασία των αποφάσεων πρόσληψης, των δηλώσεων προτίμησης και των τοποθετήσεων στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΙΘΑ οι αποφάσεις πρόσληψης δημοσιεύονται στη Διαύγεια την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, οι δηλώσεις περιοχών των αναπληρωτών πραγματοποιούνται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, οι τοποθετήσεις τους ανακοινώνονται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και η ανάληψη υπηρεσίας όπως όλα δείχνουν δρομολογείται για τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

• Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026.

• Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

• Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, απευθείας στην σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ, στο σχολείο-έδρα του ΣΔΕΥ και στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), ανά περίπτωση πρόσληψης. Eάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

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Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

- Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σημείωση:

• Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.