Τι είναι το «Odd One Out»

Στον επαγωγικό συλλογισμό ο κανόνας δεν δίνεται, τον ανακαλύπτει ο υποψήφιος παρατηρώντας σχήματα. Στην παραλλαγή «Odd One Out» (ο «παρείσακτος») εμφανίζονται πέντε πλαίσια, από το Α έως το Ε. Τα τέσσερα υπακούουν στον ίδιο κανόνα και το πέμπτο τον παραβιάζει. Ζητείται το πλαίσιο που δεν ταιριάζει.

Η δυσκολία δεν βρίσκεται στα ίδια τα σχήματα αλλά σε όσα τα συνοδεύουν: χρώματα, θέσεις και πλήθη που αλλάζουν από πλαίσιο σε πλαίσιο χωρίς να έχουν καμία σημασία. Αυτοί οι περισπασμοί τοποθετούνται σκόπιμα, ώστε ο πραγματικός κανόνας να μη φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Πού κρύβεται συνήθως ο κανόνας;

Πλήθος: πόσα στοιχεία, πόσες πλευρές, πόσα σημεία τομής.

πόσα στοιχεία, πόσες πλευρές, πόσα σημεία τομής. Σχέση δύο μεγεθών: ένα άθροισμα ή μια διαφορά που μένει σταθερή, ενώ τα επιμέρους μεγέθη αλλάζουν.

ένα άθροισμα ή μια διαφορά που μένει σταθερή, ενώ τα επιμέρους μεγέθη αλλάζουν. Γέμισμα: μαύρο ή λευκό, συχνά σε εξάρτηση από κάποιο άλλο χαρακτηριστικό.

μαύρο ή λευκό, συχνά σε εξάρτηση από κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Θέση και γειτνίαση: τι βρίσκεται δίπλα, μέσα, έξω ή απέναντι από κάτι άλλο.

τι βρίσκεται δίπλα, μέσα, έξω ή απέναντι από κάτι άλλο. Περιστροφή και κατοπτρισμός: το ίδιο σχήμα στραμμένο ή το είδωλό του στον καθρέφτη.

το ίδιο σχήμα στραμμένο ή το είδωλό του στον καθρέφτη. Συμμετρία: ως προς άξονα ή ως προς κέντρο.

ως προς άξονα ή ως προς κέντρο. Κανόνας υπό όρους: «αν ισχύει το Χ, τότε ισχύει το Ψ, αλλιώς το Ω».

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να προσεγγίσετε τις ερωτήσεις τύπου «βρείτε το διαφορετικό» με μεθοδική και δομημένη προσέγγιση. Φροντίστε να ακολουθήσετε αυτή τη σύντομη νοητική λίστα ελέγχου για να ξεκινήσετε δυναμικά, καθώς η εξέταση συνήθως έχει χρονικούς περιορισμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ξεκινήστε να μετράτε: τα αντικείμενα και τα σχήματα στις εικόνες είναι ζυγά ή μονά; Ή μήπως υπάρχει ένας αριθμός x πλευρών (τρίγωνο, ορθογώνιο, πεντάγωνο κ.λπ.) στο σχήμα; Αυτός ο αριθμός αυξάνεται ή μειώνεται σταδιακά; Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να θέτετε στον εαυτό σας.

τα αντικείμενα και τα σχήματα στις εικόνες είναι ζυγά ή μονά; Ή μήπως υπάρχει ένας αριθμός x πλευρών (τρίγωνο, ορθογώνιο, πεντάγωνο κ.λπ.) στο σχήμα; Αυτός ο αριθμός αυξάνεται ή μειώνεται σταδιακά; Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να θέτετε στον εαυτό σας. Το μέγεθος έχει σημασία: Το σχήμα και το μέγεθος των σχημάτων αποτελούν σημαντικό και διακριτικό χαρακτηριστικό των ερωτημάτων «Odd One Out». Τα αντικείμενα γίνονται όλο και μεγαλύτερα ή όλο και μικρότερα; Υπάρχουν σχήματα μέσα σε σχήματα και ποια η σχέση μεταξύ τους;

Το σχήμα και το μέγεθος των σχημάτων αποτελούν σημαντικό και διακριτικό χαρακτηριστικό των ερωτημάτων «Odd One Out». Τα αντικείμενα γίνονται όλο και μεγαλύτερα ή όλο και μικρότερα; Υπάρχουν σχήματα μέσα σε σχήματα και ποια η σχέση μεταξύ τους; Η περιστροφή έχει σημασία: Τα σχήματα περιστρέφονται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα; Υπάρχει πολλαπλασιαστική αύξηση της περιστροφής στα σχήματα; Μήπως κάποια σχήματα περιστρέφονται σε διαφορετική κατεύθυνση από άλλα μέσα σε ένα σχήμα; Τα χρώματα και οι αποχρώσεις έχουν σημασία; Τα χρώματα και οι αποχρώσεις μπορούν να διαφέρουν μεταξύ των σχημάτων και εντός των ίδιων των σχημάτων.

Τα σχήματα περιστρέφονται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα; Υπάρχει πολλαπλασιαστική αύξηση της περιστροφής στα σχήματα; Μήπως κάποια σχήματα περιστρέφονται σε διαφορετική κατεύθυνση από άλλα μέσα σε ένα σχήμα; Τα χρώματα και οι αποχρώσεις έχουν σημασία; Τα χρώματα και οι αποχρώσεις μπορούν να διαφέρουν μεταξύ των σχημάτων και εντός των ίδιων των σχημάτων. Διατύπωσε υπόθεση σε δύο πλαίσια: και έλεγξε αν ισχύει στα υπόλοιπα τρία. Αν η υπόθεση αποτυγχάνει σε δύο πλαίσια, δεν είναι ο κανόνας, αλλά μπορεί να είναι ο μισός. Δες τι κοινό έχουν τα δύο που ξεφεύγουν.

και έλεγξε αν ισχύει στα υπόλοιπα τρία. Αν η υπόθεση αποτυγχάνει σε δύο πλαίσια, δεν είναι ο κανόνας, αλλά μπορεί να είναι ο μισός. Δες τι κοινό έχουν τα δύο που ξεφεύγουν. Επιβεβαίωσε: ο σωστός κανόνας ισχύει σε ακριβώς τέσσερα πλαίσια και αποτυγχάνει σε ακριβώς ένα.

Οι 10 ερωτήσεις επαγωγικού συλλογισμού «Odd One Out»

Σε κάθε άσκηση τα τέσσερα από τα πέντε πλαίσια ακολουθούν τον ίδιο κανόνα. Ποιο πλαίσιο δεν ταιριάζει; Οι ερωτήσεις είναι πρωτότυπες και ανεβαίνουν σε δυσκολία. Ενδεικτικός χρόνος: ένα λεπτό για τις πρώτες, έως δύο λεπτά για τις τελευταίες δύο.;

Απαντήσεις με επεξηγήσεις

Ερώτηση 1η – Δ

Το σύνολο των κουκκίδων (μέσα και έξω από το σχήμα) ισούται με τον αριθμό των πλευρών του σχήματος.

Ερώτηση 2η – Β

Τα τέσσερα πλαίσια δείχνουν το ίδιο ακριβώς σχήμα περιστραμμένο, το πέμπτο είναι το κατοπτρικό του.

Ερώτηση 3η – Ε

Το μαύρο σχήμα βρίσκεται πάντα αμέσως αριστερά από το εξάγωνο.

Ερώτηση 4η – Α

Το άθροισμα των πλευρών όλων των σχημάτων του πλαισίου είναι 14.

Ερώτηση 5η – Γ

Οι κουκκίδες στο κάτω μέρος είναι όσες και τα σημεία τομής των ευθειών.

Ερώτηση 6η – Β

Ο κύκλος βρίσκεται σε λευκό κελί που συνορεύει με πλευρά (όχι διαγώνια) με ακριβώς δύο μαύρα κελιά.

Ερώτηση 7η – Δ

Το λευκό βέλος δείχνει το σχήμα με τις περισσότερες πλευρές, το μαύρο βέλος το σχήμα με τις λιγότερες.

Ερώτηση 8η – Γ

Κάθε πλέγμα «διπλώνει» σωστά πάνω σε μία γραμμή. Φανταστείτε το πλέγμα σε χαρτί. Αν το διπλώσετε πάνω σε μια γραμμή και κάθε μαύρο κελί πέσει πάνω σε μαύρο, η γραμμή αυτή είναι άξονας συμμετρίας. Υπάρχουν τέσσερις πιθανές γραμμές: η κατακόρυφη στη μέση, η οριζόντια στη μέση και οι δύο διαγώνιοι.

Ερώτηση 9η – Α

Οι πλευρές των μαύρων σχημάτων μείον τις πλευρές των λευκών δίνουν πάντα 3.

Ερώτηση 10η – Ε

Ισχύουν δύο κανόνες μαζί Πρώτος: οι κουκκίδες είναι όσες η διαφορά πλευρών ανάμεσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό σχήμα. Δεύτερος: οι κουκκίδες είναι μαύρες όταν περισσότερες πλευρές έχει το εξωτερικό σχήμα και λευκές όταν περισσότερες έχει το εσωτερικό.