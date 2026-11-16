Η καθυστέρηση αποδίδεται κυρίως στην ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσων υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες.

Στις εξαγγελίες παραμένει το μπόνους έως 3.000 ευρώ για τους πολίτες που καταγγέλλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Appodixi, καθώς η κυβέρνηση και η ΑΑΔΕ δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει τον μηχανισμό καταβολής των χρηματικών αμοιβών. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, το οικονομικό κίνητρο εξακολουθεί να βρίσκεται στην «τελική ευθεία», χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Η καθυστέρηση αποδίδεται κυρίως στην ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσων υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες. Ωστόσο, προκαλεί ερωτήματα το γεγονός ότι ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δεν είχε επιλυθεί εγκαίρως, πριν καλλιεργηθούν προσδοκίες για την καταβολή των μπόνους.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία των καταγγελλόντων δεν θα αποκαλύπτονται στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις, ούτε κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών.

Την ίδια ώρα, υπό σχεδιασμό βρίσκεται και ο αυτοματοποιημένος μηχανισμός πληρωμών, γεγονός που αναδεικνύει ότι βασικές τεχνικές και διοικητικές προϋποθέσεις του μέτρου παρέμεναν εκκρεμείς.

Πώς υπολογίζεται το μπόνους έως 3.000 ευρώ

Η προβλεπόμενη αμοιβή είναι δεκαπλάσια της αξίας της απόδειξης, με κατώτατο όριο τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ.

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Έτσι, για απόδειξη αξίας 5 ευρώ προβλέπεται επιβράβευση 100 ευρώ, για απόδειξη 20 ευρώ το μπόνους φτάνει τα 200 ευρώ, ενώ για απόδειξη 80 ευρώ διαμορφώνεται στα 800 ευρώ.

Για απόδειξη 150 ευρώ η αμοιβή ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, ενώ για απόδειξη 300 ευρώ φτάνει τα 3.000 ευρώ. Το ίδιο ανώτατο ποσό ισχύει ακόμη και για αποδείξεις μεγαλύτερης αξίας.

Ωστόσο, τα χρήματα δεν καταβάλλονται απλώς με την καταγγελία. Απαιτείται να ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος, να διαπιστωθούν συγκεκριμένες παραβάσεις και να επιβληθεί πρόστιμο στην επιχείρηση.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το ποσό

Το μπόνους είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές.

Το γεγονός ότι έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 225.000 καταγγελίες μέσω του Appodixi αναδεικνύει τη συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής.