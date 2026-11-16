Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρούσαν νωρίτερα κατά 47 σεντς ή 0,49%, στα 95,37 δολάρια το βαρέλι.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πλεόνασμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά, με τις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ να έχουν σχεδόν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα. Πρόσθετες πιέσεις ασκεί η απόφαση των ΗΠΑ να διευκολύνουν τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και καυσίμων μεταξύ αμερικανικών λιμανιών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρούσαν νωρίτερα κατά 47 σεντς ή 0,49%, στα 95,37 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο Δυτικού Τέξας κατέγραφε απώλειες 23 σεντς ή 0,26%, στα 88,33 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές είχαν κλείσει με πτώση και την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις ενδείξεις περιορισμού των γεωπολιτικών κινδύνων που συνδέονται με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον ένατο μήνα του. Την προηγούμενη εβδομάδα, το Μπρεντ είχε καταγράψει απώλειες 16% και το αμερικανικό αργό 13%.

Πλεόνασμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου

Καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση των τιμών διαδραματίζουν οι νέες εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σύμφωνα με τις οποίες η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιστρέψει σε καθεστώς πλεονάσματος κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός την Παρασκευή, οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν με ταχύτερο ρυθμό από την παγκόσμια ζήτηση, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

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Η παγκόσμια προσφορά εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 105 εκατ. βαρέλια ημερησίως το τέταρτο τρίμηνο, υπερβαίνοντας την προβλεπόμενη ζήτηση κατά 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Πρόκειται για σημαντική ανατροπή των προηγούμενων προβλέψεων του Οργανισμού, ο οποίος μέχρι πρόσφατα εκτιμούσε ότι η αγορά θα αντιμετώπιζε έλλειμμα προσφοράς κατά την ίδια περίοδο.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας παρουσίασε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ποσότητες πετρελαίου που απομένει να διατεθούν από τα στρατηγικά αποθέματα των κρατών-μελών του, στο πλαίσιο της πρωτοφανούς αποδέσμευσης που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο.

Συνολικά, 71 εκατ. βαρέλια αναμένεται να διατεθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένων 15 εκατ. βαρελιών πετρελαίου κίνησης, με στόχο την αντιμετώπιση των πιέσεων στην αγορά καυσίμων.

Η απόφαση των ΗΠΑ για τον νόμο Τζόουνς

Πρόσθετες πιέσεις στις τιμές ασκεί η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να παρατείνει την προσωρινή εξαίρεση από τους περιορισμούς του νόμου Τζόουνς, διευκολύνοντας τη μεταφορά πετρελαίου και καυσίμων μεταξύ λιμανιών των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε για 90 ημέρες την εξαίρεση από την εφαρμογή του νόμου, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει ότι οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ αμερικανικών λιμανιών πρέπει να πραγματοποιούνται με πλοία υπό αμερικανική σημαία.

Η προσωρινή άρση των περιορισμών επιτρέπει σε περισσότερα δεξαμενόπλοια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φέρουν ξένη σημαία, να μεταφέρουν πετρέλαιο, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης μεταξύ αμερικανικών λιμανιών, διευκολύνοντας τον εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς.

Τα υψηλά ναύλα των δεξαμενόπλοιων στηρίζουν τις τιμές

Παρά τη σταδιακή αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών από τη Μέση Ανατολή, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το κόστος μεταφοράς.

Αν και η προσφορά πετρελαίου αυξάνεται, τα υψηλά ναύλα των δεξαμενόπλοιων λειτουργούν ως παράγοντας στήριξης των διεθνών τιμών.

Το αυξημένο κόστος συνδέεται τόσο με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πλοία κατά τη διέλευσή τους από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό όσο και με τη μειωμένη διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων.

Σημαντικός αριθμός πλοίων απασχολείται στη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ και στη μεταφόρτωσή του σε άλλα δεξαμενόπλοια, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρουν τα φορτία προς τα διυλιστήρια. Η διαδικασία αυτή περιορίζει τον αριθμό των διαθέσιμων πλοίων στην παγκόσμια αγορά, διατηρώντας τα ναύλα σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα παραμένουν έντονοι. Το βράδυ της Κυριακής, το ιρανικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι πετρελαιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.