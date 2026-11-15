Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά το ουκρανικό καθώς διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι οι ΗΠΑ έριξαν στο τραπέζι το ζήτημα της αποχώρησης της Ουκρανίας από το Ντονμπάς.

Ραγδαίες φαίνεται να είναι οι εξελίξεις στο ουκρανικό καθώς το ζήτημα της αποχώρησης του στρατού της Ουκρανίας στο Ντονμπάς φέρεται να έπεσε στο τραπέζι από την αμερικανική πλευρά στην ομάδα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, οι διαπραγματευτικές πλευρές επιδιώκουν ως ανταλλαγμα να επιτραπεί η πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις διπλωματικές επαφές μεταξύ των ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνας και στις προσπάθειες εξεύρεσης μιας συμφωνίας παρότι η επίσημη ατζέντα των συναντήσεων δεν φαίνεται να περιλαμβάνει την Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, μετά τον τελευταίο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι, αποκάλυψε ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές έριξαν για πρώτη φορά ευθέως το ζήτημα του Ντονμπάς στο διαπραγματευτικό τραπέζι.

«Οι Αμερικανοί έθεσαν το ερώτημα: “Τι θα γινόταν αν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ; Θα αποχωρούσε η Ουκρανία από το Ντονμπάς;”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι το ζήτημα της ένταξης στο ΝΑΤΟ επανέρχεται πλέον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογράμμισε όμως ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση.

Τι ζητάει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν είναι διατεθειμένο να παραχωρήσει εδάφη. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποφασίσουν οι ίδιοι οι Ουκρανοί πολίτες για μια πιθανή εδαφική παραχώρηση.

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Με τον τρόπο αυτό, αφήνει ανοιχτό ένα ενδεχόμενο πολιτικού συμβιβασμού, χωρίς ωστόσο να αποδέχεται εκ των προτέρων την παραχώρηση του Ντονμπάς.

Η προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα της σύγκρουσης. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση της Ρωσίας να προηγηθεί μια ευρύτερη συμφωνία για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, προτού καθοριστούν οι συγκεκριμένοι όροι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Ο Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση του Πούτιν για τοπική ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στην Κοστιαντινίβκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, υποστηρίζοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να εξασφαλίσει την κατάληψη της πόλης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει προτείνει ανθρωπιστική εκεχειρία και σε επτά ή οκτώ ακόμη οικισμούς της πρώτης γραμμής, όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία δεν έχει ανταποκριθεί θετικά στην πρόταση, ενώ η Μόσχα αρνείται ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους.

Με πληροφορίες από Reuters