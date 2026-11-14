Έγγραφο που επικαλούνται οι New York Times, αναδεικνύει παράλληλα, αίτημα της Μόσχας προς Βρετανία και Γαλλία για αποκλεισμό χρήσης πυρηνικής προστασίας για άλλα κράτη εντός της Ευρώπης.

Παράλογες χαρακτηρίζει σε δημοσίευμα της η New York Times τις απαιτήσεις που φέρεται να έχει ο Βλαντίμιρ Πούτιν όσον αφορά το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και την παρουσία του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Ευρώπης.

Μάλιστα, το γνωστό μέσο επικαλείται πηγές και ένα έγγραφο της 10ης Νοεμβρίου, το οποίο αναφέρει ότι η Μόσχα ζήτησε από τη Βρετανία και τη Γαλλία να μην χρησιμοποιήσουν τα πυρηνικά τους όπλα για την υπεράσπιση άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Το δημοσίευμα των New York Times έρχεται την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να προωθήσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η απαίτηση της υποχώρησης του ΝΑΤΟ από την περιοχή της ανατολικής Ευρώπης αποτελεί πάγιο αίτημα του Πούτιν ο οποίος πλέον ζητάει και την κατάργηση ενός εκ των βασικών πυλώνων της αποτρεπτικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ. Να τονίσουμε εδώ ότι η Βρετανία και η Γαλλία αποτελούν, μαζί με τις ΗΠΑ, αποτελούν τις τρεις πυρηνικές δυνάμεις της Συμμαχίας. Η Μόσχα ελπίζει να περιορίσει αυτή τη δυνατότητα, ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες που δε διαθέτουν δικά τους πυρηνικά όπλα να μην μπορούν να υπολογίζουν στην προστασία του Λονδίνου και του Παρισιού.

Το 2021 η Ρωσία είχε ζητήσει αρχικά τον τερματισμό των ρυθμίσεων πυρηνικής συμμετοχής του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των οποίων αμερικανικά πυρηνικά όπλα βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το σχετικό ρωσικό έγγραφο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επαναφέρει σειρά απαιτήσεων που είχε διατυπώσει το Κρεμλίνο τον Δεκέμβριο του 2021, λίγους μήνες πριν από τη εισβολή στην Ουκρανία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την ανατολική πτέρυγα, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής και επαναφορά της στρατιωτικής παρουσίας της Συμμαχίας στα επίπεδα του 1997.

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Παράλληλα, η Μόσχα ζητά να σταματήσει η αποστολή όπλων από τη Δύση, όπως επίσης και στρατιωτικού εξοπλισμού και άλλου αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, καθώς και να αποτραπεί η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Η απάντηση της Βρετανίας

Η βρετανική κυβέρνηση έχει υπερτονίσει ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις δεσμεύσεις της έναντι των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, σε επίσημη ενημέρωση για την πυρηνική στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου, υπογράμμισε ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουν η χώρα και οι σύμμαχοί της αυξάνονται σε κλίμακα και πολυπλοκότητα, καθιστώντας την πυρηνική αποτροπή περισσότερο σημαντική από ποτέ.

Οι νέες ρωσικές απαιτήσεις γίνονται γνωστές σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διευρύνει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ώστε να περιλαμβάνουν και τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης.

Στις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι, που έλαβαν χώρα στις 10 και 11 Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησαν με τη ρωσική πλευρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας μαζί με τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την Παρασκευή (13/11), οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ευρώπη θα εκπροσωπείται στις μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία, μαζί με εκπροσώπους της ΕΕ, ενώ αναμένεται να συμμετάσχει και το ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απέρριψε την προσπάθεια της Μόσχας να συνδέσει την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος με συνολική αναθεώρηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δομών.

«Δεν θα υπάρξουν συζητήσεις για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και δεν θα υπάρξουν συζητήσεις για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη», δήλωσε ο Μερτς σύμφωνα με το Reuters. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η συζήτηση για ένα νέο σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους στόχους της Μόσχας, επιτρέποντας στη Ρωσία να θέσει ξανά ζητήματα που αφορούν κατανομή ισχύος στην Ευρώπη.

Τα παραπάνω τονίζουν και την αδυναμία εύρεσης κοινού τόπου στις διαπραγματεύσεις καθώς η Ρωσία συνεχίζει να επιδιώκει αναδιάρθρωση των κανόνων ασφαλείας στην Ευρώπη, ενώ το ΝΑΤΟ και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δίνουν προτεραιότητα στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.