Στο επίκεντρο του διαλόγου είναι η ενίσχυση των Εταιρικών Σχέσεων του ΝΑΤΟ και η ανάδειξη της σημασίας της Νότιας Γειτονιάς του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Τη δεσμική πρωτοβουλία διαβούλευσης σε επίπεδο Ανώτερων Αξιωματούχων, Διάλογος του ΝΑΤΟ για την Ασφάλεια στη Νότια Γειτονία φιλοξενεί η Ελλάδα.’Σε αναρτήσει του το υπουργέιο Εξωτερικών

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό της η υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου σημέιωσε πως η προβολή σταθερότητας σε ολόκληρη τη Νότια Γειτονιά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη, 360 μοιρών προσέγγισή της στην ασφάλεια.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2121242517190611379}

Τόνισε ακόμα ότι σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο και ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον ασφάλειας, η στενότερη πολιτική και πρακτική συνεργασία με τους εταίρους της Νότιας Γειτονιάς μας είναι πιο απαραίτητη από ποτέ».

{https://x.com/GreeceMFA/status/2121238917483843798}

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Στο επίκεντρο του διαλόγου είναι η ενίσχυση των Εταιρικών Σχέσεων του ΝΑΤΟ και η ανάδειξη της σημασίας της Νότιας Γειτονιάς του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2121238917483843798/photo/1}