«Υπήρχαν τα 3/5, είχαμε συναινέσει, διέκοψαν τη συνεδρίαση και σήμερα αντί να συνεχίσουν τη διακοπείσα ξεκίνησαν καινούργια συνεδρίαση για άλλο πρόσωπο.»

Επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής εξαπέλυσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο κ. Δουδωνής άσκησε κριτική στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι παραλείπει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία επιλογής προσώπου για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Όπως σημείωσε «Στην αλαζονική του ανακοίνωση ο κ. Μαρινάκης ξέχασε κάποια πράγματα, και τα ξέχασε γιατί εάν τα θυμόταν, θα φαινόταν αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού.

Υπήρχε πλειοψηφία για την Α.Π.Δ.Π.Χ. στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα. Υπήρχαν τα 3/5, είχαμε συναινέσει, διέκοψαν τη συνεδρίαση και σήμερα αντί να συνεχίσουν τη διακοπείσα ξεκίνησαν καινούργια συνεδρίαση για άλλο πρόσωπο.»

«Εάν αυτό δεν είναι αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού, τότε τι είναι;», σχολίασε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αντιφατικούς χειρισμούς.

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «προσβολή των θεσμών» και «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά», ενώ αναφέρθηκε και στη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι «η μόνιμη συνεργάτης τους η κ. Κωνσταντοπουλου με τις φωνές της διακόπτει τις συνεδριάσεις.»