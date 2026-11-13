Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), οι αρχές εξασφάλισαν δικαστική άδεια για την κατάσχεση ή δέσμευση κρυπτονομισμάτων που αφαιρέθηκαν από την Binance κατά την κυβερνοεπίθεση της 29ης Οκτωβρίου.

Στην κατάσχεση κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 1,2 δισ. δολαρίων, τα οποία είχαν κλαπεί από την Binance, προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης κατά κυβερνοεγκληματικών δικτύων που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα. Η υπόθεση αφορά μία από τις μεγαλύτερες κλοπές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με τις συνολικές απώλειες να ξεπερνούν τα 6 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), οι αρχές εξασφάλισαν δικαστική άδεια για την κατάσχεση ή δέσμευση κρυπτονομισμάτων που αφαιρέθηκαν από την Binance κατά την κυβερνοεπίθεση της 29ης Οκτωβρίου.

Η συντονισμένη συνεργασία μεταξύ αμερικανικών υπηρεσιών και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα έχει ήδη οδηγήσει στη δέσμευση περισσότερων από 2,7 δισ. δολαρίων από τα κλεμμένα κεφάλαια.

Το FBI αποδίδει την επίθεση σε μέλη του βορειοκορεατικού στρατού που συνδέονται με την ομάδα χάκερ «TraderTraitor». Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η Βόρεια Κορέα αξιοποιεί συστηματικά τις κλοπές κρυπτονομισμάτων για τη χρηματοδότηση του καθεστώτος και των εξοπλιστικών της προγραμμάτων.

Οι προσπάθειες εντοπισμού των υπόλοιπων κεφαλαίων συνεχίζονται, καθώς οι δράστες επιχειρούν να αποκρύψουν την προέλευσή τους μέσω διαδοχικών μεταφορών σε διαφορετικά δίκτυα και υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων.

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Νέα επιχείρηση κατά της απάτης FaceStealer

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση υποδομών υπολογιστικού νέφους που χρησιμοποιούσε το δίκτυο κυβερνοαπάτης «FaceStealer», το οποίο φέρεται να έχει αποσπάσει κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 400 εκατ. δολαρίων μέσα σε 18 μήνες.

Η συγκεκριμένη απάτη βασίζεται σε πλαστές τηλεδιασκέψεις και στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία παραποιημένων βίντεο (deepfakes), στα οποία εμφανίζονται πρόσωπα γνωστά στα υποψήφια θύματα.

Οι επιτιθέμενοι επικαλούνται τεχνικά προβλήματα και πείθουν τους χρήστες να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό, αποκτώντας πρόσβαση στους υπολογιστές, στις επικοινωνίες και στα ψηφιακά περιουσιακά τους στοιχεία.

Ο Πάτρικ Γκράντι, επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες, προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να εξαπατήσει ακόμη και ιδιαίτερα έμπειρους χρήστες, καθώς εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη στις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης και στις προσωπικές σχέσεις.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Δικαιοσύνης για θέματα Εθνικής Ασφάλειας, Μ. Σκοτ Πρόκτορ, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάκτησης των παράνομα αποκτηθέντων κεφαλαίων.