Με κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ, η αύξηση 2,8% μεταφράζεται σε μόλις 28 ευρώ τον μήνα, δηλαδή ούτε 1 ευρώ την ημέρα, ενώ με το αισιόδοξο σενάριο του 3,1%, η αύξηση φτάνει τα 31 ευρώ τον μήνα, δηλαδή μόλις 1,03 ευρώ την ημέρα.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο μεγαλύτερων αυξήσεων στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει την αναθεώρηση του αρχικού ποσοστού 2,8% στο 3% ή ακόμη και στο 3,1%, μετά τη σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του ποσοστού αύξησης, με στόχο οι νέες εκτιμήσεις να αποτυπωθούν στο τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις 20 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει μεν σε μεγαλύτερες μηνιαίες αποδοχές για περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, με το τελικό όφελος να εξαρτάται από το ύψος της κύριας σύνταξης αλλά δε σώζει την ακρίβεια.

Η αύξηση δεν προσθέτει ιδιαίτερη αύξηση στο εισόδημα των συνταξιούχων αφού η διαφορά μεταξύ του αρχικού 2,8% και του ενδεχόμενου 3,1% αντιστοιχεί σε 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Με κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ, η αύξηση 2,8% μεταφράζεται σε μόλις 28 ευρώ τον μήνα, δηλαδή ούτε 1 ευρώ την ημέρα ενώ στο αισιόδοξο σενάριο του 3,1%, η αύξηση φτάνει τα 31 ευρώ τον μήνα, δηλαδή μόλις 1,03 ευρώ την ημέρα.

Η νέα συζήτηση πυροδοτήθηκε από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,7% τον Οκτώβριο, έναντι 5% τον Σεπτέμβριο. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών αυξήσεων έχει η εξέλιξη του μέσου πληθωρισμού, ο οποίος σε επίπεδο δωδεκαμήνου διαμορφώθηκε στο 3,9%.

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Το στοιχείο αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για τις μακροοικονομικές προβλέψεις, καθώς ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των συντάξεων λαμβάνει υπόψη τόσο τη μεταβολή του πληθωρισμού όσο και τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

Ωστόσο, η αύξηση του μηνιαίου πληθωρισμού δεν οδηγεί αυτομάτως σε αντίστοιχη αύξηση των συντάξεων. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι εκτιμήσεις για το σύνολο του 2026, οι οποίες θα ενσωματωθούν στον τελικό προϋπολογισμό.

Τα σενάρια για αύξηση σύνταξης:

Σήμερα 500 ευρώ – Με αύξηση 2,8%: 514 ευρώ – Με αύξηση 3%: 515 ευρώ – Με αύξηση 3,1%: 515,50 ευρώ.

Σήμερα 600 ευρώ – Με αύξηση 2,8%: 616,80 ευρώ – Με αύξηση 3%: 618 ευρώ – Με αύξηση 3,1%: 618,60 ευρώ.

Σήμερα 700 ευρώ – Με αύξηση 2,8%: 719,60 ευρώ – Με αύξηση 3%: 721 ευρώ – Με αύξηση 3,1%: 721,70 ευρώ.

Σήμερα 800 ευρώ – Με αύξηση 2,8%: 822,40 ευρώ – Με αύξηση 3%: 824 ευρώ – Με αύξηση 3,1%: 824,80 ευρώ.

Σήμερα 900 ευρώ – Με αύξηση 2,8%: 925,20 ευρώ – Με αύξηση 3%: 927 ευρώ – Με αύξηση 3,1%: 927,90 ευρώ.

Σήμερα 1.000 ευρώ – Με αύξηση 2,8%: 1.028 ευρώ – Με αύξηση 3%: 1.030 ευρώ – Με αύξηση 3,1%: 1.031 ευρώ.

Σήμερα 1.200 ευρώ – Με αύξηση 2,8%: 1.233,60 ευρώ – Με αύξηση 3%: 1.236 ευρώ – Με αύξηση 3,1%: 1.237,20 ευρώ.

Σήμερα 1.500 ευρώ – Με αύξηση 2,8%: 1.542 ευρώ – Με αύξηση 3%: 1.545 ευρώ – Με αύξηση 3,1%: 1.546,50 ευρώ.

Σήμερα 1.800 ευρώ – Με αύξηση 2,8%: 1.850,40 ευρώ – Με αύξηση 3%: 1.854 ευρώ – Με αύξηση 3,1%: 1.855,80 ευρώ.

Σήμερα 2.000 ευρώ – Με αύξηση 2,8%: 2.056 ευρώ – Με αύξηση 3%: 2.060 ευρώ – Με αύξηση 3,1%: 2.062 ευρώ.

Στα 460,72 ευρώ η εθνική σύνταξη με αύξηση 3,1%

Η αναπροσαρμογή θα επηρεάσει και το ποσό της εθνικής σύνταξης, το οποίο αποτελεί το σταθερό τμήμα της κύριας σύνταξης και καταβάλλεται μαζί με την ανταποδοτική. Με σημερινό ποσό 446,87 ευρώ, η εθνική σύνταξη θα διαμορφωθεί ως εξής:

2,8%: 459,38 €

3%: 460,28 €

3,1%: 460,72 €

Η αύξηση της εθνικής σύνταξης επηρεάζει και άλλες συνταξιοδοτικές παροχές ή κατώτατα όρια που συνδέονται νομοθετικά με αυτήν. Επομένως, η οριστικοποίηση υψηλότερου ποσοστού δεν θα περιοριστεί μόνο στους ήδη συνταξιούχους, αλλά θα επηρεάσει και τον υπολογισμό ορισμένων νέων συντάξεων που θα απονεμηθούν το 2027.

Ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων

Στο μεταξύ σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα γίνουν ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο και την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι συνταξιούχοι.

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 και αφορά κυρίως τους μη μισθωτούς, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 και αφορά τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Αναλυτικά, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου θα πληρωθούν:

Οι κύριες συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι συντάξεις των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ.

Οι συντάξεις των Ταμείων ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ημερομηνίες αφορούν την προγραμματισμένη καταβολή από τον ΕΦΚΑ. Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα εμφανιστεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με την τράπεζα.