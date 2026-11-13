Παρά τις αρνητικές δημοσκοπήσεις , η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία περιοδεύει.

Η Μαρία Καρυστιανού επιμένει στο πολιτικό της εγχείρημα και συνεχίζει τις περιοδείες, επιχειρώντας να αποκτήσει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» οργανωμένη παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα. Τελευταίος σταθμός τα Δωδεκάνησα, με επισκέψεις στη Σύμη, στο Καστελόριζο και στη Ρόδο, όπου είχε προγραμματιστεί και ανοιχτή συνάντηση με πολίτες.

Στο προσκήνιο παραμένει και η στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, η οποία, παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για τις εσωτερικές ισορροπίες του νέου φορέα, εξακολουθεί να συμμετέχει στο Πολιτικό Συμβούλιο και να έχει σημαντικό ρόλο στα οργανωτικά.

Η Καρυστιανού, από την πλευρά της, επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική της ατζέντα πέρα από την υπόθεση των Τεμπών, μιλώντας για την ακρίβεια, την υγεία και τα προβλήματα της νησιωτικότητας.

Παρά τις αποχωρήσεις στελεχών και τη δημοσκοπική υποχώρηση, Καρυστιανού και Γρατσία εξακολουθούν να εμφανίζονται προσηλωμένες στον ίδιο στόχο: τη συμμετοχή της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Το επόμενο βήμα θα είναι να φανεί ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν τελικά τα ψηφοδέλτια και πόσο εκτεταμένο είναι το δίκτυο των τοπικών οργανώσεων.

Α.