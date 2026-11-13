Ανακατεύεται η «γαλάζια» τράπουλα στην Ημαθία.

Η αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση, μετά τις καταγγελίες για την αθλητική μοριοδότηση της κόρης του, έχει και μια ενδιαφέρουσα παραπολιτική διάσταση. Διότι στην Ημαθία, όπου εκλέγεται, η μάχη για τους σταυρούς έχει ήδη αρχίσει. Και η απώλεια ενός υπουργικού αξιώματος δεν περνά απαρατήρητη από τους συνυποψηφίους.

Πρώτος που έχει λόγο να παρακολουθεί τις εξελίξεις είναι ο Τάσος Μπαρτζώκας, ο οποίος στις εκλογές του 2023 είχε συγκεντρώσει 13.139 σταυρούς, έναντι 12.864 του Τσαβδαρίδη. Στην ίδια εξίσωση βρίσκεται και η Στέλλα Αραμπατζή, που μπήκε στη Βουλή μετά τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ο τελευταίος ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρώτος του ψηφοδελτίου, με 20.043 σταυρούς, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό κενό στην τοπική ΝΔ.

Και οι ενδιαφερόμενοι δεν περιορίζονται στους τρεις σημερινούς βουλευτές. Για το επόμενο ψηφοδέλτιο ακούγονται, μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, ο αντιδήμαρχος Βέροιας Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, ο παλιός συνεργάτης του Βεσυρόπουλου Γιώργος Σούρλας, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης και η πολιτεύτρια Λίνα Τουπεκτσή.

Το ενδιαφέρον είναι ότι μιλάμε για έναν νομό όπου η ΝΔ είχε πάρει 40,92% τον Μάιο του 2023. Και στην Ημαθία, μετά την απώλεια του Βεσυρόπουλου και την έξοδο Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση, η τράπουλα των γαλάζιων σταυρών ξαναμοιράζεται.

Α.