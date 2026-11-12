Σύμφωνα με την καταγγελία Πολάκη ο υφυπουργός έκανε χρήση δικαιώματος ως αθλητής και πέρασε στη Νομική Κομοτηνής.

Με αφορμή το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη ο Παύλος Πολάκης προχώρησε σε μία ακόμα καταγγελία ζητώντας νέο πλαίσιο και κατάργηση των Ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ο Παύλος Πολάκης στο βίντεο που ανάρτησε αναρωτήθηκε αρχικά αν θα έπρεπε να προχωρήσει στη συγκεκριμένη καταγγελία λέγοντας για τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη πως «τον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης που τον απέλυσε σήμερα ο Μητσοτάκης θεωρώντας ανεπαρκείς τις εξηγήσεις του για το θέμα της κόρης του και της εικονικής συμμετοχής της σε ομάδα χάντμπολ της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πάρει το 10% παραπάνω βαθμολογία για να πετύχει την εισαγωγή της σε ΑΕΙ.

«Όμως θα το κάνω το βίντεο γιατί μου ήρθαν κάποιες παραπάνω πληροφορίες που δείχνουν την κατάντια στην οποία θα περάσει η χώρα με την ανάπτυξη των ιδιωτικών πανεπιστημίων».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αφού αφηγήθηκε όλα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα περί συμμετοχής της κόρης Τσαβδαρίδη στην ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας, Θεσσαλονίκης, που κατέκτησε το πρωτάθλημα συνέχισε λέγοντας πως «η κόρη του πρώην υφυπουργού φερόταν να έχει συμμετοχή σε 7 αγώνες, έλαβε την πριμοδότηση αλλά δυστυχώς έγραψε χαμηλούς βαθμούς 9,5 – 10 μέσο όρο και μπήκε στη Γεωπονική της Λάρισας. Είχε το θράσος ο Τσαβδαρίδης να βγει και να πει πως δεν έκανε χρήση η κόρη μου το 10% και τώρα σπουδάζει στην Κύπρο ενώ βγήκε στη δημοσιότητα ότι έκανε χρήση του δικαιώματος για να πάρει και να χρησιμοποιήσει αυτό το 10%.

»Πού σπουδάζει η κόρη του κ. Τσαβδαρίδη; Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Λευκωσίας γράφτηκε στην Ιατρική. Και γιατί γράφτηκε στην Κύπρο και όχι στο αντίστοιχο παράρτημα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας εδώ;» διερωτάται ο Παύλος Πολάκης και εξηγεί «γιατί το εδώ παράρτημα για να κρατήσει τα προσχήματα μετά τον χαμό που προκλήθηκε και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ζητάει για να σε γράψει στην Ιατρική ζητάει να έχεις πιάσει τη βάση της εισαγωγής, που δεν την έπιασε.

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»Ενώ το ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Λευκωσία ζητά απλά να έχεις έναν βαθμό στο απολυτήριο που τον είχε συγκεντρώσει από το Αρσάκειο. Και έτσι ένας άνθρωπος, που έκανε όσα έκανε στερώντας τη θέση από κάποιον άλλον, πάει και γράφεται στην Ιατρική στην Κύπρο και αύριο θα γυρίσει σαν άριστος γιατρός. Αυτή είναι η κατάντια στην οποία οδηγείται η ελληνική κοινωνία. Για αυτό πρέπει αν καταργηθούν και θα πρέπει να υπάρξει μία μεγάλη αλλαγή μετά από όλα τα σκάνδαλα που έχουν προκύψει.

»Γιατί μου ήρθε μία πληροφορία ότι και άλλος υφυπουργός σήμερα ο οποίος όταν ήταν στην Γ' λυκείου συμμετείχε σε έναν αγώνα έβαλε έναν πόντο σε σχολικό πρωτάθλημα βόλεϊ και αυτός πήρε τα μόρια, με τα οποία μπήκε στη Νομική Κομοτηνής. Και έτσι σπούδασε δικηγόρος».

Ο Παύλος Πολάκης καταλήγει λέγοντας πως «όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να επανεξεταστεί. Δεν γίνεται εδώ να γράφεσαι και να αποτυγχάνεις και εκεί μόνο με τα λεφτά σου στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας να γυρνάς ως γιατρός να εξασκήσεις την Ιατρική εναντίον του ελληνικού πληθυσμού».

{https://www.facebook.com/reel/1662134988634463}