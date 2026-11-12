Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αυτόνομη αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την αποπομπή Τσαβδαρίδη σημειώνει:

«Η αυτονόητη αποπομπή Τσαβδαρίδη δεν μπορεί να ξεπλύνει τις ευθύνες της κυβέρνησης για το γεγονός ότι επανειλημμένα στελέχη της με πλάγιους τρόπους εξασφαλίζουν προνόμια για τους ίδιους ή μέλη της οικογένειάς τους. Ούτε φυσικά μπορεί να αθωώσει τον ίδιο, ο οποίος με την απαράδεκτη στάση του προσβάλλει τους χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες που ανεβαίνουν τον Γολγοθά των πανελλήνιων εξετάσεων και τις οικογένειές τους που ματώνουν οικονομικά για να στηρίξουν τα παιδιά τους.

Με δεδομένο ότι στο στόχαστρο μπαίνει και το συγκεκριμένο καθεστώς μοριοδότησης, υπενθυμίζουμε ότι το ΚΚΕ σε όλες τις αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις των κυβερνήσεων, σε σχέση με τη μοριοδότηση των αθλητικών επιτυχιών για την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια, τοποθετούνταν κριτικά και με επιφύλαξη, ειδικά για εκείνες τις περιπτώσεις που η επιτυχία σε αθλήματα εξασφάλιζε τη μοριοδότηση σε σχολές εκτός της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (πρώην ΤΕΦΑΑ)».