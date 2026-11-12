Αναγνώρισαν κατόπιν «εορτής» τα στελέχη της ΝΔ την ηθική διάσταση της υπόθεσης Τσαβδαρίδη και δικαιολόγησαν την αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βγήκαν ξανά, σήμερα, «σεργιάνι» στα τηλεοπτικά πάνελ, μετά την 24ωρη αποστασιοποίησή τους λόγω των αποκαλύψεων για την υπόθεση Τσαβδαρίδη. Η παρουσία τους χθες ήταν σχεδόν μηδενική, με εξαίρεση – αν δεν χάσαμε κάπου το μέτρημα – τον Στράτο Σιμόπουλο, ο οποίος με φόντο τις καταγγελίες κατά του πρώην πλέον υφυπουργού είπε στο One ότι η αντιπολίτευση ζητά παραιτήσεις με το… παραμικρό.

Σήμερα κι αφού είχε γίνει γνωστή η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη κατέγραψαν τηλεοπτική παρουσία, μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η Σοφία Βουλτεψη, ο Ανδρέας Λοβέρδος, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Κώστας Γκιουλέκας, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Μάκης Βορίδης.

Κοινός παρονομαστής; Η αναγνώριση της ηθικής διάστασης της υπόθεσης και η δικαιολόγηση της αποπομπής Τσαβδαρίδη.

Σε μια παράλληλη πραγματικότητα, βέβαια, όπου ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης θα εξακολουθούσε να βρίσκεται στη θέση του, μάλλον θα ακούγαμε διαφορετικά πράγματα. Κάτι πιο κοντά, ενδεχομένως, στα όσα έλεγε μόλις χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Μ. Καλ.