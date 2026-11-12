Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βγήκαν ξανά, σήμερα, «σεργιάνι» στα τηλεοπτικά πάνελ, μετά την 24ωρη αποστασιοποίησή τους λόγω των αποκαλύψεων για την υπόθεση Τσαβδαρίδη. Η παρουσία τους χθες ήταν σχεδόν μηδενική, με εξαίρεση – αν δεν χάσαμε κάπου το μέτρημα – τον Στράτο Σιμόπουλο, ο οποίος με φόντο τις καταγγελίες κατά του πρώην πλέον υφυπουργού είπε στο One ότι η αντιπολίτευση ζητά παραιτήσεις με το… παραμικρό.
Σήμερα κι αφού είχε γίνει γνωστή η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη κατέγραψαν τηλεοπτική παρουσία, μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η Σοφία Βουλτεψη, ο Ανδρέας Λοβέρδος, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Κώστας Γκιουλέκας, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Μάκης Βορίδης.
Κοινός παρονομαστής; Η αναγνώριση της ηθικής διάστασης της υπόθεσης και η δικαιολόγηση της αποπομπής Τσαβδαρίδη.
Σε μια παράλληλη πραγματικότητα, βέβαια, όπου ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης θα εξακολουθούσε να βρίσκεται στη θέση του, μάλλον θα ακούγαμε διαφορετικά πράγματα. Κάτι πιο κοντά, ενδεχομένως, στα όσα έλεγε μόλις χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.
Μ. Καλ.