«Αυτή η κυβέρνηση παράγει κάθε βδομάδα κι ένα σκάνδαλο. Είναι σάπια και δεν πρέπει να αφήσουμε μαζί με την κυβέρνηση να σαπίσει και η χώρα», τονίζει σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Τσαβδαρίδης όπως Λαζαρίδης, σε fast forward. Όσοι έσπευσαν χθες να υπερασπιστούν με πάθος τον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης του κ. Μητσοτάκη ας το ξανασκεφτούν και όσοι τους είδαν ας τους αξιολογήσουν», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Αυτή η κυβέρνηση παράγει κάθε βδομάδα κι ένα σκάνδαλο. Είναι σάπια και δεν πρέπει να αφήσουμε μαζί με την κυβέρνηση να σαπίσει και η χώρα. Η χώρα χρειάζεται διαφάνεια, αξιοκρατία, εντιμότητα», προσθέτει το στέλεχος της ΕΛΑΣ και καταλήγει: «Η χώρα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη, πρώτο κόμμα την ΕΛΑΣ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα».

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