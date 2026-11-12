Στην καταβολή των επιδομάτων για τον μήνα Νοεμβρίου του 2026 θα προχωρήσει ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ωστόσο, όπως κάθε μήνα τα χρήματα θα πληρωθούν από την προηγούμενη το απόγευμα, δηλαδή από τις 27/11.
Αναλυτικά τα επιδόματα
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα)
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα)
- Αναπηρικά
- Επίδομα Ομογενών
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια
- Ευάλωτοι Οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ είναι αναρτημένη οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και τους δικαιούχους.