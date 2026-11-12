Το έργο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας αναμενόμενης χωρητικότητας 375 MWh. Υλοποιείται μέσω κοινής εταιρείας ειδικού σκοπού, στην οποία ο Όμιλος Τσάκου κατέχει το 60% και η Metlen το 40%.

Στην κατασκευαστική φάση περνά ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά ενεργειακά έργα στην Ελλάδα, με τη Metlen και τον Όμιλο Τσάκου να προχωρούν στην υλοποίηση επένδυσης που συνδυάζει φωτοβολταϊκή παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας στον Δομοκό.

Η επίσημη έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της δημοτικής αρχής Δομοκού, της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική συνεργασία των δύο ομίλων.

Το έργο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας αναμενόμενης χωρητικότητας 375 MWh. Υλοποιείται μέσω κοινής εταιρείας ειδικού σκοπού, στην οποία ο Όμιλος Τσάκου κατέχει το 60% και η Metlen το 40%. Η Metlen αναλαμβάνει την κατασκευή, καθώς και την ενεργειακή και εμπορική διαχείριση της μονάδας.

Δηλώσεις

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της Metlen, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πράξη. Μαζί με τον Όμιλο Τσάκου προχωρούμε στην υλοποίηση μιας επένδυσης ιδιαίτερης σημασίας για το νέο ενεργειακό σύστημα της χώρας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία της Metlen στην κατασκευή και διαχείριση σύνθετων ενεργειακών έργων. Ταυτόχρονα, θέλουμε το έργο αυτό να αναπτυχθεί σε στενή σύνδεση με την περιοχή και να δημιουργήσει ουσιαστική αξία για την τοπική κοινωνία και την ελληνική οικονομία».

Ο ιδρυτής του Ομίλου Τσάκου, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης, δηλώνοντας: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για όλους μας και για μένα ακόμα περισσότερο. Μια ημέρα που σηματοδοτεί την αρχή ενός σημαντικού έργου, αλλά και της προσφοράς μας ώστε να συμβάλλουμε, με τις δικές μας δυνάμεις, στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος για την πατρίδα μας. Ένα έργο που δεν αφορά μόνο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορά την αξιοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων της ελληνικής γης, την τεχνολογική πρόοδο, την ενεργειακή ασφάλεια και, κυρίως, την ευθύνη μας απέναντι στις επόμενες γενιές».

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Από την πλευρά του, ο Νίκος Τσάκος, CEO της TEN Ltd., ανέφερε: «Στη ναυτιλία μάθαμε να μεταφέρουμε την ενέργεια από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Με τα πλοία του Ομίλου μας συμμετέχουμε εδώ και δεκαετίες σε αυτήν την παγκόσμια προσπάθεια. Μεταφέρουμε ενεργειακούς πόρους που κινούν την οικονομία, τροφοδοτούν τη βιομηχανία και στηρίζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Με το έργο μας εδώ στο Δομοκό, κάνουμε ακόμη ένα βήμα. Από τη μεταφορά της ενέργειας περνάμε και στη δημιουργία της. Από τη θάλασσα περνάμε στη γη. Από τα πλοία που μεταφέρουν την ενέργεια σε όλο τον κόσμο, σε έργα που αξιοποιούν τον ελληνικό ήλιο και αποθηκεύουν την ενέργεια για να είναι διαθέσιμη όταν την έχει ανάγκη η κοινωνία. Ταυτόχρονα, η συνεργασία μας με τον Όμιλο της Metlen αποτελεί ένα παράδειγμα του τι μπορεί να επιτύχει η σύμπραξη διεθνών ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν κοινές αξίες, τεχνογνωσία, εξωστρέφεια και προσφορά στον τόπο».

Η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην αναπτυξιακή προοπτική της Στερεάς Ελλάδας.