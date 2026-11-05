O κύκλος εργασιών της Metlen ανήλθε στα 6,212 δισ. ευρώ, έναντι 5,115 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ιστορικό υψηλό στον κύκλο εργασιών του 9μήνου κατέγραψε η Metlen, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 6,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παρά τις προκλήσεις στις ενεργειακές αγορές και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης θερμικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, η εταιρεία επιβεβαιώνει τον στόχο για EBITDA μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ το 2026, ενώ διατηρεί τον μεσοπρόθεσμο στόχο λειτουργικής κερδοφορίας στα 1,92 έως 2,08 δισ. ευρώ.

Αύξηση εσόδων σε όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών του 9μήνου, ο κύκλος εργασιών της Metlen ανήλθε στα 6,212 δισ. ευρώ, έναντι 5,115 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας αύξηση στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς.

Ο κλάδος Ενέργειας παρουσίασε έσοδα 4,95 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 22%, ενώ ο κλάδος Μετάλλων ενισχύθηκε κατά 6%, στα 728 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στον κλάδο Υποδομών και Παραχωρήσεων, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 50%, φτάνοντας τα 534 εκατ. ευρώ από 356 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025.

Στον ενεργειακό τομέα, η Metlen συνέχισε την επέκτασή της στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στις ανανεώσιμες πηγές και στην αποθήκευση ενέργειας. Η Protergia διατήρησε ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, με μερίδιο 21,3% και πελατειακή βάση 628.000 μετρητών, ενώ στην αγορά φυσικού αερίου το μερίδιό της αυξήθηκε στο 28,1%, με 72.000 μετρητές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η συνολική προμήθεια φυσικού αερίου της Metlen ανήλθε σε 47 TWh. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πενταετής συμφωνία με την PETRONAS για την προμήθεια έξι φορτίων LNG ετησίως από το 2027, ενώ στις 2 Νοεμβρίου υπογράφηκε αντίστοιχη συμφωνία με τη Shell, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού. Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι η μεγαλύτερη θερμική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής H-Class, η οποία παρέμεινε εκτός λειτουργίας για 44 ημέρες λόγω τεχνικού προβλήματος, επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και γάλλιο

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το συνολικό παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της Metlen ανέρχεται σε 12,1 GW, με 1,4 GW σε λειτουργία και 0,8 GW υπό κατασκευή. Η εταιρεία προχωρά παράλληλα στην ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ συνεχίζει τη στρατηγική πώλησης ώριμων ενεργειακών έργων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμφωνία για το υβριδικό έργο Tamarico II στη Χιλή. Στον κλάδο Μετάλλων, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη της παραγωγής γαλλίου, με το έργο Leader να εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και να προβλέπει μονάδα δυναμικότητας 50 τόνων ετησίως. Παράλληλα, προχωρούν οι επενδύσεις στην ανακύκλωση αλουμινίου και στην παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών.

Η ΜΕΤΚΑ προχωρά στη συγκέντρωση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, των παραχωρήσεων, των επενδύσεων ΣΔΙΤ και της διαχείρισης εγκαταστάσεων σε μια ενιαία πλατφόρμα υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της χρηματοοικονομικής αυτονομίας της. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται πιθανή εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ Group στο Euronext Athens, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς οποιαδήποτε σχετική κίνηση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και τις απαιτούμενες εταιρικές και κανονιστικές διαδικασίες.

Στο κατασκευαστικό μέτωπο, το έργο Flyover στη Θεσσαλονίκη έχει φτάσει σε ποσοστό ολοκλήρωσης περίπου 65%, με στόχο την παράδοσή του τον Μάιο του 2027. Παράλληλα, η ΜΕΤΚΑ παρέδωσε εμπρόθεσμα στις 31 Ιουλίου το έργο αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης, που περιλάμβανε 40 χιλιόμετρα νέας γραμμής μέσα σε 15 μήνες. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η υπογραφή σύμβασης ύψους 60,5 εκατ. ευρώ, σε κοινοπραξία με τη Δομική Κρήτης, για την κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά και την ολοκλήρωση τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, με διάρκεια κατασκευής 36 μηνών.

Στις σχολικές υποδομές της Κεντρικής Μακεδονίας, τέσσερις από τις 17 σχολικές μονάδες παραδόθηκαν νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ενώ άλλες έξι αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του 2026. Παράλληλα, η ΜΕΤΚΑ συμμετέχει στην κοινοπραξία που ανέλαβε την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ στο Φάληρο, με τις εργασίες να προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2027 και την ολοκλήρωση να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2029.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των κατασκευαστικών δυνατοτήτων της, η ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 49% στην ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., εταιρεία με εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Η επένδυση αποσκοπεί στην εξασφάλιση πρόσθετων πόρων και εξοπλισμού για την υλοποίηση σύνθετων έργων υποδομών, ενισχύοντας τη δυνατότητα ανάληψης και εκτέλεσης νέων συμβάσεων.

Το μήνυμα του Ευάγγελου Μυτιληναίου

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Η Metlen συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της με συνέπεια και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου και τις ικανότητες των ανθρώπων μας. Οι προτεραιότητές μας παραμένουν σαφείς: πειθαρχία στην επίτευξη των στόχων μας, λειτουργική αριστεία και δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας. Παρά τις προκλήσεις και διακυμάνσεις στο περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε , παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις εξελίξεις της αγοράς και να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας».