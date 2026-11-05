Με τους Δημοκρατικούς πλέον να αποκτούν τον έλεγχο, ο Τραμπ ενδέχεται να βρεθεί υπό ασφυκτική πολιτική πίεση και να χάσει την κυριαρχία του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ωστόσο, η συγκρουσιακή φύση του θα βρει μια ακόμη ευκαιρία να εκδηλωθεί.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα κείμενο, το οποίο είχε συντάξει κάποιος που παρουσιαζόταν ως ιστορικός και τον συνέκρινε, μεταξύ άλλων, με τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και τον Αδόλφο Χίτλερ. Σήμερα, η σύγκριση αυτή μοιάζει να αποκτά ιδιαίτερη σημασία: ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως έδωσε μία μάχη παραπάνω απ’ όσες μπορούσε να αντέξει, οδηγώντας ουσιαστικά τον εαυτό του στην πολιτική καταστροφή.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αποτέλεσαν εκλογική πανωλεθρία για τους Ρεπουμπλικανούς - μια συντριβή ιστορικών διαστάσεων. Προπύργια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπου η νίκη θεωρούνταν δεδομένη, έπεσαν σαν ντόμινο. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν έδρες στη Γερουσία για πρώτη φορά στο Κάνσας από το 1932, στο Τέξας από το 1988 και στη Νότια Καρολίνα από το 1998.

Από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μόλις τρεις φορές έχει συμβεί, στις ίδιες ενδιάμεσες εκλογές, τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Γερουσία να «αλλάξουν χέρια»: το 1946, το 1994 και το 2006. Το ίδιο συνέβη και τώρα, με αποτέλεσμα το Κογκρέσο να μπορεί να λειτουργήσει ως θεσμικό ανάχωμα στην προσπάθεια του Τραμπ να ενισχύσει περαιτέρω τις προεδρικές του εξουσίες.

Ο Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να επισημάνει ότι το όνομά του δεν βρισκόταν στα ψηφοδέλτια της Τρίτης, είναι ο ίδιος αρχιτέκτονας της πολιτικής αποδυνάμωσής του και μετατρέπεται πρόωρα σε έναν πρόεδρο με περιορισμένη επιρροή. Άλλωστε, αφού πέρασε μήνες καλώντας επανειλημμένα τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν σαν να ήταν και ο ίδιος υποψήφιος, δύσκολα θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για να υπονομεύσει το ίδιο του το κόμμα.

Το 2024 κέρδισε την προεδρία υποσχόμενος να μειώσει τις τιμές και να βάλει τέλος στους πολέμους στο εξωτερικό. Οι δασμοί του, όμως, ενίσχυσαν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές, ενώ η ατυχής στρατιωτική επιχείρησή του στο Ιράν τις εκτόξευσε ακόμη περισσότερο.

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Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπήρξε και η αλλοπρόσαλλη, παράδοξη προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, η οποία περιλάμβανε μακροσκελείς και ασυνάρτητες ομιλίες για αρχιτεκτονικά έργα, χυδαία ξεσπάσματα ισλαμοφοβίας, καθώς και σχόλια για τα οπίσθια μια Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή από το Οχάιο.

Η αποκορύφωση αυτής της αλλοπρόσαλλης εκστρατείας ήρθε όταν ο Τραμπ, μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, πανηγύρισε για την υποτιθέμενη νίκη του στη μάχη κατά των φυκιών που είχαν γεμίσει τη λίμνη.

Οι ψηφοφόροι έστειλαν σαφές μήνυμα: «Ως εδώ!».

Η ώρα του απολογισμού για τους Ρεπουμπλικανούς

Ποιος είναι ο απολογισμός της ήττας για τους Ρεπουμπλικανούς; Σύμφωνα με τα exit polls του Associated Press, τα δύο σημαντικότερα ζητήματα για τους ψηφοφόρους ήταν το κόστος ζωής και η διαφθορά στην κυβέρνηση.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε εμφανιστεί ως υπέρμαχος μιας οικονομικής πολιτικής που υποτίθεται ότι έθετε στο επίκεντρο τους απλούς πολίτες, δεν δίσταζε να επιδεικνύει τον προσωπικό του πλουτισμό και τα σχέδιά του για την κατασκευή μιας πολυτελούς αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, την ώρα που πολλοί Αμερικανοί δυσκολεύονταν ακόμη και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για το καθημερινό τους τραπέζι.

Ακόμη και ορισμένοι από τους πιο πιστούς ψηφοφόρους του έφτασαν στα όριά τους.

Πώς θα διαχειριστεί ο Τραμπ αυτή τη νέα πολιτική πραγματικότητα; Είναι πράγματι η αρχή του τέλους;

Από τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί θα έχουν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν νομοθετικές πρωτοβουλίες, να ξεκινήσουν έρευνες για την κυβέρνηση Τραμπ και να εμποδίσουν τον διορισμό δικαστών και ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Η πολιτική ζωή ενδέχεται ξαφνικά να γίνει πολύ πιο δύσκολη για πρόσωπα όπως ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αλλά και για ισχυρούς παράγοντες της τεχνολογικής βιομηχανίας, όπως ο Έλον Μασκ. Οι Δημοκρατικοί ενδέχεται μάλιστα να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κινήσουν για τρίτη φορά διαδικασία παραπομπής του Τραμπ με αίτημα την καθαίρεσή του.

Όλα αυτά ενδέχεται να φέρουν τον Αμερικανό πρόεδρο αντιμέτωπο με ασφυκτική πολιτική πίεση: αποδυναμωμένο, εγκλωβισμένο στο πολιτικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και με μοναδικό ουσιαστικό όπλο την άσκηση του προεδρικού βέτο. Άλλωστε, ήδη από το βράδυ της Τρίτης είχε αρχίσει να απειλεί ότι θα καταφύγει σε αυτό το μέσο.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για το Κογκρέσο κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του, με εξαίρεση την ψήφιση του νομοσχεδίου του για τη φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες, το οποίο ο ίδιος βάφτισε «Μεγάλο, Υπέροχο Νομοσχέδιο» (Big, Beautiful Bill).

Έχει ενεργήσει μονομερώς τόσο στο ζήτημα των δασμών όσο και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας και του Ιράν. Όπως και οι προκάτοχοί του, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την εξωτερική πολιτική ως ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να οικοδομήσει την πολιτική του υστεροφημία. Μια τέτοια προοπτική προκαλεί ανησυχία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα, θα συνεχίσει να προωθεί και μια άλλη εμμονή του: τη ριζική αλλαγή της όψης της Ουάσιγκτον, με την κατασκευή μιας νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, μιας θριαμβικής αψίδας και την προσθήκη ακόμη περισσότερου χρυσού.

Το Κογκρέσο μπορεί να θεωρήσει ότι πρόκειται για μια σχετικά ακίνδυνη δραστηριότητα, ικανή να τον κρατά απασχολημένο, σε σύγκριση με το χάος που θα μπορούσε να προκαλέσει σε άλλα μέτωπα.

Ο πραγματικός αντίπαλος του Τραμπ ίσως είναι ο χρόνος

Πιο απειλητική για τον Τραμπ από οποιαδήποτε έρευνα των Δημοκρατικών είναι η αδυσώπητη πορεία του χρόνου. Η μάχη για τη διαδοχή του, ενόψει των εκλογών του 2028, αρχίζει ουσιαστικά από τώρα.

Ο συγκεκριμένος πρόεδρος δεν φαίνεται να είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να πάψει να βρίσκεται ο ίδιος στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής και τα φώτα της δημοσιότητας να στραφούν στον Τζέι Ντι Βανς, τον Μάρκο Ρούμπιο και άλλους πιθανούς διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών.

Αυτή η μετατόπιση του ενδιαφέροντος θα μπορούσε επίσης να αρχίσει να υπονομεύει την σχεδόν λατρευτικού χαρακτήρα κυριαρχία του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και το κίνημα MAGA.

Εδώ και μία δεκαετία, έχει διαμορφώσει το κόμμα κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή του, και η επιστροφή του στην προγενέστερη μορφή του δεν θα είναι εύκολη.

Ωστόσο, τα μέλη του Κογκρέσου, καθώς θα προσπαθούν να αποτιμήσουν τις πολιτικές απώλειες στις εκλογές της Τρίτης, ενδέχεται να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ αποτελεί πλέον μια προσωπικότητα του παρελθόντος και πως η πολιτική τους επιβίωση εξαρτάται από το αν θα ποντάρουν εγκαίρως στα σωστά πρόσωπα για το μέλλον.

Κάθε μετατόπιση του εκλογικού εκκρεμούς τείνει να ερμηνεύεται με υπερβολικό τρόπο. Οι δύο νίκες του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές θεωρήθηκαν ένδειξη μιας θεμελιώδους αλλαγής στην Αμερική, παρότι ποτέ δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το 50% της συνολικής λαϊκής ψήφου σε εθνικό επίπεδο.

Η ήττα του το 2020 χαιρετίστηκε ως το τέλος της εποχής Τραμπ. Κι όμως, τέσσερα χρόνια αργότερα, επέστρεψε από την πολιτική αφάνεια και ανέκτησε την προεδρία.

Όσοι σπεύδουν, μετά τη σαρωτική ήττα της Τρίτης, να διακηρύξουν ξανά το τέλος αυτής της εποχής, θα πρέπει να θυμούνται ότι ο Τραμπ δεν έχει συμπληρώσει ούτε το ήμισυ της δεύτερης θητείας του. Και η συγκρουσιακή φύση του θα βρει στην αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς μια ακόμη ευκαιρία να εκδηλωθεί.

Ένας πληγωμένος Τραμπ, που θα αισθάνεται ότι δεν έχει τίποτα να χάσει τα επόμενα δύο χρόνια, ενδέχεται τελικά να αποδειχθεί ο πιο απερίσκεπτος και επικίνδυνος απ’ όλους.

Ανάλυση: Guardian