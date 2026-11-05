Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που ένας εκ των δραστών ρίχνει την χειροβομβίδα σε καφετέρια της Αχαρνών.

Η εγκληματική οργάνωση εκβιαστών που φέρεται πως έπαιρνε εντολές μέσα από τις φυλακές Τρικάλων και τον Κλόντιαν Λεκοτσάι, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διέπραξαν εκρήξεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκβιάσεις σε βάρος των ιδιοκτητών τους, απόπειρα ανθρωποκτονίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας συνελήφθησαν 5 άτομα, ηλικίας 17 έως 20 ετών ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, οι οποίοι είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση σε συνδυασμό με απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εκβίαση τετελεσμένη και σε απόπειρα καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης, σε βάρος του αρχηγικού έγκλειστου μέλους της οργάνωσης σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια σουβλιά.

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Η δράση της ομάδας

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, σταθερή εσωτερική δομή και ιεραρχική διάρθρωση, καθώς και διακριτή κατανομή ρόλων, της οποίας καθοδηγητικό ρόλο είχε 49χρονος βαρυποινίτης.

Ειδικότερα, ο 49χρονος, παρά τον εγκλεισμό του, διατηρούσε τον επιχειρησιακό έλεγχο της οργάνωσης, καθορίζοντας τους στόχους των επιθέσεων, αξιολογώντας τις πληροφορίες που συλλέγονταν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, παρέχοντας οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη και εποπτεύοντας την υλοποίηση των εγκληματικών ενεργειών.

Παράλληλα, δύο ακόμη έγκλειστα μέλη (27χρονος και 23χρονος) λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι κρίκοι επικοινωνίας μεταξύ της ηγεσίας και των μελών που βρίσκονταν εκτός Σωφρονιστικών Καταστημάτων, αναλαμβάνοντας τη διαβίβαση των εντολών, τον συντονισμό των επιμέρους ενεργειών και τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνοχής της οργάνωσης.

Τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν, κατά περίπτωση, τη συλλογή πληροφοριών για τους επιλεγμένους στόχους, την επιτήρηση κατοικιών και χώρων ενδιαφέροντος, την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων, καθώς και τη φωτογράφιση και τη χαρτογράφηση των περιοχών, την εξεύρεση των απαιτούμενων μέσων, την εκτέλεση των επιθέσεων καθώς και τη διαφυγή από τους τόπους τέλεσης των εγκληματικών ενεργειών.

Με τον τρόπο αυτό, η οργάνωση διασφάλιζε τη συνεχή λειτουργία και τον συντονισμό της εγκληματικής της δραστηριότητας, ακόμη και όταν βασικά μέλη της βρίσκονταν έγκλειστα σε Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Τα βίντεο που τους «πρόδωσαν»

Τα βίντεο από τα κλειστά κυκλώματα κάμερας ασφαλείας έχουν καταγράψει τη στιγμή που τα νεαρά μέλη του κυκλώματος επιτίθενται με ρίψη χειροβομβίδας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας τον περασμένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Οπως αποτυπώνεται στο βίντεο οι δράστες περνούν έξω από το μαγαζί, πετούν μια χειροβομβίδα στον χώρο στον οποίο υπάρχουν μέσα θαμώνες και αποχωρούν.

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