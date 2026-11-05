Ομάδες φοιτητών συνεχίζουν να καταφθάνουν στον χώρο της προσυγκέντρωσης, ενώ αστυνομικοί πραγματοποιούν σωματικούς ελέγχους στα γύρω στενά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με την Πανεπιστημίου να κλείνει καθώς τα μπλοκ άρχισαν να βγαίνουν στην άσφαλτο.

Ομάδες φοιτητών συνεχίζουν να καταφθάνουν στον χώρο της προσυγκέντρωσης, ενώ αστυνομικοί πραγματοποιούν σωματικούς ελέγχους στα γύρω στενά. Σε πολλές συζητήσεις κυριαρχεί ακόμα το χθεσινό επεισόδιο με τραυματίες που σημειώθηκε στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ.

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«Χθες ήταν προγραμματισμένη η Γενική μας Συνέλευση, όπως ήταν προγραμματισμένη και η Γενική Συνέλευση στο Μαθηματικό. Αυτό που έγινε είναι ότι προβοκατόρικες ομάδες, σαράντα με πενήντα ανθρώπων, ατόμων, ήρθαν με σκοπό να διαλύσουν τη συνέλευση του Μαθηματικού έχοντας εξοπλισμό, μέχρι και τσεκούρια και βόμβες μολότοφ. Υπήρξαν τραυματίες οι οποίοι είναι τώρα όλοι καλά. Αυτό γίνεται για συγκεκριμένο στόχο. Είναι στόχος της κυβέρνησης και δεν είναι ούτε τυχαία η χρονικότητα που έγινε αυτή η επίθεση, την ώρα που γινότανε, με πάρα πολύ μαζικό τρόπο, η συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου. Γίνεται ακριβώς, γιατί θέλουν να μην αντιδράμε σε όλα αυτά τα μέτρα που φέρνουν για τα ίδια τα πανεπιστήμια, που φέρνουν διαγραφές, που φέρνουν τα ιδιωτικά και κάθε λογής μέτρο που σκέφτονται, απέναντι στους ίδιους τους φοιτητές. Εμείς παρόλα αυτά βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Βρισκόμαστε στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, το οποίο σχετίζεται ακριβώς με αυτά τα αιτήματα, και το μόνο που γίνεται ξεκάθαρο από όλα αυτά είναι ότι οι φοιτητές και οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν τρομοκρατούνται, δεν τρομοκρατούμαστε, δεν μας φοβίζουν, αυτοί οι τύποι που δρουν με αυτούς τους τρόπους. Και θα βρισκόμαστε εδώ, απέναντι σε όλα τα μέτρα της κυβέρνησης αυτής, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η πιο αυταρχική κυβέρνηση που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας» ανέφερε στο Orange Press Agency η Μελίνα Μπιλάλη, μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου του Φυσικού.