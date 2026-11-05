Οι νεότερες αποκαλύψεις για την τρίτη σεζόν του Wednesday στο Netflix.

Μετά την πορεία της στο Stranger Things, η Γουινόνα Ράιντερ επιστρέφει στο Netflix για μια ολοκαίνουργια περιπέτεια.

Οι showrunners του Wednesday, Αλ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ, αποκάλυψαν στο Screenrant ορισμένες ενδιαφέρουσες ειδήσεις για την επερχόμενη τρίτη σεζόν της σειράς.

Αρχικά, τα νέα επεισόδια θα επανενώσουν την Γουινόνα Ράιντερ με την Τζένα Ορτέγκα μετά τη συνεργασία τους στο Beetlejuice του Τιμ Μπάρτον.

Αν και δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν πολλές λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα της Ράιντερ, μας διαβεβαίωσαν ότι θα δούμε τις δύο ηθοποιούς σίγουρα μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ο Μίλαρ ανέφερε συγκεκριμένα ότι «είναι προφανώς στην οθόνη με την Τζένα, είναι μέρος του κόσμου [της Wednesday], αλλά μόνο αυτό μπορούμε να πούμε». Δήλωσε επίσης ενθουσιασμένος που έχει συγκεντρώσει τόσους πολλούς ηθοποιούς από το σύμπαν του Μπάρτον στην δική τους εκδοχή της Οικογένειας Άνταμς.

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Αναφερόμενος στην Εύα Γκριν η οποία θα υποδυθεί την Ophelia [αδερφή της Morticia] στην τρίτη σεζόν του Wednesday, είπε: «ήταν συναρπαστικό για εμάς να βλέπουμε την Εύα Γκριν, την Τζένα και την Γουινόνα. Ήταν απλώς εκπληκτικό».

Επίσης, εξήγησαν ότι καθώς δεν υπάρχει πολύ υλικό για τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας Άνταμς, στο οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν, καλούνται να το επινοήσουν και να δημιουργήσουν τον δικό τους χάρτη. «Βάζουμε σε αυτούς τους χαρακτήρες και τις ιστορίες τους την δική μας πινελιά», σημείωσαν.

Μέχρι στιγμής το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία πρεμιέρας για την τρίτη σεζόν του Wednesday. Καθώς όμως τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο και η παραγωγή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο post production, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα νέα επεισόδια αναμένονται να κυκλοφορήσουν μέσα στο 2027.