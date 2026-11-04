Νέο επεισόδιο, την Πέμπτη στις 21:00.

Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς», επιστρέφει αύριο, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA με το τρίτο απολαυστικό της επεισόδιο. Μετά τις αρχικές επεισοδιακές συναντήσεις των ηρώων, η ιστορία οδηγεί πλέον στην επίσημη «πρώτη μέρα» της καθημερινής τους συνύπαρξης.

Η αυστηρή λογική και ανάγκη για τάξη του Γιάννη (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) έρχονται για άλλη μια φορά σε μετωπική σύγκρουση με τη χαοτική καθημερινότητα της Χριστίνας (Ρένα Λύκου). Κι ενώ η Χριστίνα ετοιμάζεται ενθουσιασμένη για το πρώτο της ραντεβού με τον Μπάμπη, ένα λουμπάγκο κάνει άνω-κάτω όλα της τα σχέδια.

Καμιά φορά, οι άνθρωποι που σου αλλάζουν τη ζωή, είναι εκείνοι που δεν περίμενες να γνωρίσεις.

Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο

Επεισόδιο 3 - «Εδώ να μείνεις» (Πέμπτη 5 Νοεμβρίου):

Η πρώτη μέρα του Γιάννη ως «νταντά της γειτονιάς» φτάνει. Πρώτο εμπόδιο, το χάος που επικρατεί στο σπίτι της Χριστίνας, η οποία δεν ακολουθεί κανένα γνωστό ή άγνωστο σύστημα οργάνωσης.

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Στο σαντουιτσάδικο, ο Μπάμπης ζητάει για πρώτη φορά από τη Χριστίνα να βρεθούν εκτός δουλειάς και αυτή δεν βλέπει την ώρα. Έχει υπολογίσει όμως χωρίς τον Γιάννη, ο οποίος, συμμαζεύοντας τα παιχνίδια των παιδιών, κάνει μια απότομη κίνηση και παθαίνει λουμπάγκο!

Αναγκαστικά θα πρέπει να περάσει τη νύχτα στο σπίτι της…

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