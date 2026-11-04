Συγκλονίζει το τρέιλερ των νέων επεισοδίων.

Στο προηγούμενο επεισόδιο της σειράς «Οι κόρες της Αρετής», η Αρετή έχασε τα πάντα, ενώ ο Νικόλας και η Άννα έφυγαν για μια καινούργια αρχή και η Ναταλία απέρριψε τον Αλέξη.

Στο χθεσινό επεισόδιο η Ναταλία συγκρούστηκε έντονα με τον Αλέξη, ενώ η Σωτηρία έδωσε τη δική της μάχη στο νοσοκομείο.

Την ίδια στιγμή, ο Λεωνίδας απαίτησε από τον Αλέξη να αναλάβει τις ευθύνες του και η Αρετή προσπάθησε – μάταια – να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον για την κόρη της.

Ο Νικόλας, ήρθε σε σύγκρουση με τον πατέρα του, όταν κατάλαβε ότι είχε βάλει ενέχυρο τα χρυσαφικά της μητέρας του για να βοηθήσει την Άννα.

Παράλληλα, στο 20ο επεισόδιο, η Αρετή βρέθηκε μόνη της, καθώς την έδιωξαν από τη βίλα και η Άννα την απέρριψε, καθώς αποφάσισε να φύγει με τον Νικόλα.

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Η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη και ο Νικόλας βρέθηκε στο έδαφος αιμόφυρτος.

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«Οι κόρες της Αρετής» - Το τρέιλερ των νέων επεισοδίων

Το νέο επεισόδιο της σειράς «Οι κόρες της Αρετής» έρχεται την Δευτέρα και την Τρίτη στις 22:00, ωστόσο, το νέο τρέιλερ, είναι ήδη στον αέρα.

Ερωτηματικά, εντάσεις, απορίες και συλλήψεις έρχονται στο προσκήνιο με τους πρωταγωνιστές να δίνουν τον δικό τους αγώνα, ο κάθε ένας για το δικό του σκοπό.

Μία αρπαγή ανήλικου και ένας φόνος, έρχονται για να ανατρέψουν τα δεδομένα.

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