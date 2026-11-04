Αινιγματική είναι η νέα ανάρτηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου στα social media.

Με μία νέα ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, επέστρεψε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

Ο ίδιος, θέλησε να μοιραστεί ορισμένες από τις σκέψεις του, ωστόσο δεν αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους τί είναι αυτό που τον απασχολεί.

Όπως εξήγησε το έχει μοιραστεί με μερικά πρόσωπα, ενώ μέχρι στιγμή δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με αυτό που τον απασχολεί. Κλείνοντας μάλιστα, τόνισε ότι η μέρα που επέλεξε για να μοιραστεί μερικές από τις σκέψεις του, δεν είναι τυχαία.

Η ανάρτηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου

«Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα κρατάς για καιρό μέσα σου. όχι επειδή φοβάσαι να τα μοιραστείς. Ούτε επειδή δεν θέλεις να τα μάθει κανείς.

Αλλά επειδή κάποιες φορές νιώθεις πως υπάρχουν στιγμές που πρέπει πρώτα να τις ζήσεις σιωπηλά… πριν βρεις τις λέξεις για να τις περιγράψεις.

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Τον τελευταίο καιρό συμβαίνει κάτι που δεν έχω μοιραστεί σχεδόν με κανέναν…

Υπήρξαν στιγμές που αναρωτήθηκα αν πρέπει να το τολμήσω. Αν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αν άξιζε να κάνω αυτό το βήμα.

Και τελικά… το έκανα.

Κι από εκείνη τη στιγμή, κάτι μέσα μου άλλαξε.

Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω περισσότερα… Δεν είναι τυχαίο που επιλέγω να σας μιλήσω γι’ αυτό σήμερα… Προς το παρόν, κρατήστε μόνο αυτό:

Κάτι έχει ήδη συμβεί… μα τίποτα δεν είναι ακόμη δεδομένο.

Μαυρίκιος, 04/11/2026».