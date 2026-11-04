Μία σπάνια συνέντευξη της παρουσιάστριας. Όσα είπε για την προσωπική της ζωή αλλά και τον τσακώμο Καρβέλα - Βίσση.

Για τις ανθρώπινες σχέσεις, τους καβγάδες αλλά και για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, μίλησε η Αννίτα Πάνια, στην εκπομπή του Ηλία Ψινάκη «Γηροκομείο».

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Πρωινό» του Ant1, η παρουσιάστρια σε μία σπάνια συνέντευξη έκανε ιδαίτερα ενδιαφέρουσες δηλώσεις.

Όσα είπε η Αννίτα Πάνια για τις σχέσεις και τους καβγάδες

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από την προσωπική της ζωή, εξηγώντας πως δεν θεωρεί παράλογο να ασχολούνται οι δημοσιογράφοι με ζητήματα που έχουν ήδη συζητηθεί δημόσια. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν σε μία σχέση, τονίζοντας πως ένας καβγάς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δύο άνθρωποι δεν αγαπιούνται ή δεν εκτιμούν ο ένας τον άλλον.

«Κάθε μέρα ξυπνάω με 50 αναπάντητες. Δεν το βρίσκω παράλογο να προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν την έρευνά τους. Από τη στιγμή που βγήκαν δημόσια κουβέντες των συγκεκριμένων ανθρώπων, νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος, δεν είναι παράλογο να μιλήσεις γι’ αυτό. Κοιτάξτε, το να τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο είναι απαραίτητο για μένα, διότι τιμάς τη σχέση σου μαζί του. Εγώ μιλάω φιλοσοφικά γενικότερα. Θα τσακωνόμουν μόνο με άνθρωπο που παίρνω στα σοβαρά. Με άνθρωπο που δεν παίρνω, λέω μόνο ναι. Όταν τον παίρνω στα σοβαρά τον άνθρωπο, θα του την πω, θα έχω αντίλογο, θα έχω το επιχείρημά μου, θα στραβώσω, θα μανουριάσω, θα τα ξαναβρώ», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της εκπομπής ο Ηλίας Ψινάκης, έφερε την κουβέντα στον Νίκο Καρβέλα και στο γεγονός οτι με τον συνθέτη υπήρξαν παντρεμένοι και έχουν αποκτήσει και ένα παιδί.«Μα τι παντρεύεται αυτός ο άνθρωπος; Μια εσένα, την άλλη τη Βίσση;». Η Αννίτα Πάνια δεν άφησε την ατάκα αναπάντητη και του ανταπέδωσε αμέσως την ερώτηση, λέγοντας: «Αυτός τι παντρεύεται ή εμείς τι παντρευτήκαμε;».

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