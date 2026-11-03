Η απάντηση του ηθοποιού όταν ρωτήθηκε για το Νίκο Καρβέλα.

Ο Απόστολος Γκλέτσος το βράδυ της Δευτέρας άνοιξε την αυλαία της παράστασης «Λύκοι» και λίγο αργότερα μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ρωτήθηκε για τις προσωπικές του τοποθετήσεις, αλλά και για τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος δεν κατάφερε να παραβρεθεί στην χθεσινή θεατρική παράσταση.

Η απάντηση του Απόστολου Γκλέτσου για τον Νίκο Καρβέλα

Από την πλευρά του, ο Απόστολος Γκλέτσος, δήλωσε ότι έχει έρθει σε επικοινωνία μαζί του, αποκαλύπτοντας ότι ο γνωστός μουσικοσυνθέτης έχει εστιάσει στη δημιουργία νέων τραγουδιών:

«Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με τον Νίκο Καρβέλα και μου είπε ότι θα έρθει. Αλλά μου είπε, βέβαια, ότι είναι στο στούντιο και γράφει πυρετωδώς», εξήγησε ο ηθοποιός.

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Πριν από μερικές εβδομάδες ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση, ήρθαν στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τη σχέση των δύο καλλιτεχνών να έρχεται στο προσκήνιο λίγο μετά από τη μεγαλειώδη συναυλία της ερμηνεύτριας στο ΟΑΚΑ.

Οι δυο τους, προχώρησαν σε δημόσιες τοποθετήσεις, ενώ ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, ανακοίνωσε την απόφασή του να διαχειρίζεται αυτοπροσώπως τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του. Από την πλευρά της, η Άννα Βίσση, το βράδυ της Δευτέρας, έστειλε στους θαυμαστές της το δικό της μήνυμα που αφορούσε τη συναυλία της στο Ολυμπιακό Στάδιο.